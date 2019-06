Se opera 15 veces en un año; busca parecerse a Barbie

Con el tiempo nos hemos ido acostumbrando a ver las cirugías plásticas como algo común y cada vez más practicado tanto en hombres como mujeres que quieren hacer cambiar alguna parte de su cuerpo con la intención de que esta luzca como desean. Pero hay algunos casos en que esta clase de intervenciones siguen impactando al mundo.

Existen historias en que las cirugías plásticas y las modificaciones corporales parecen convertirse en la parte medular de la vida de una persona y tanto los cambios, como la frecuencia con que se llevan a cabo los procedimientos o los objetivos buscados suelen causar polémica.

Ese es el caso de Andrea, una joven de 22 años originaria de Bulgaria que ha declarado a la prensa de su país que se operó al menos 15 veces durante el último año con la firme intención de parecerse a la muñeca Barbie.

Aunque no ha enlistado cuáles han sido los procedimientos a los que se sometió y no tiene empacho e confirmar que no sabe el número exacto de intervenciones pues “ha perdido la cuenta”, se sabe que tiene implantes en el pecho y glúteos, que aunque son bastante grandes y llamativos, no le roban la atención al rasgo que la hizo famosa: sus labios.

Fuente: SDP noticias