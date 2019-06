“Pati Chapoy es bruja”, dice Gustavo Adolfo Infante

Desde el pasado viernes, Gustavo Adolfo Infante busca una entrevista con Raquel Bigorra, incluso le mandó un mensaje de texto brindándole su espacio televisivo para que la cubana cuente “su verdad”; sin embargo, ella aún no cede.

El periodista está empeñado en obtener la exclusiva del pleito que está en boca de todos pese a que su compañera Ana María Alvarado cree que Bigorra ya la vendió a una revista, según se dio a conocer en una reciente emisión del programa “Sale el Sol”.

Por su parte, Alvarado no duda de la mala fe de Bigorra ya que fue testigo de cómo esta mandó a correr a capricho a una estilista así como a un periodista que redactó una nota sobre su persona, la cual no le gustó. Al respecto, Infante aseguró que no tomará partido dado que no conoce a la acusada, quien practica la hechicería según Pati Chapoy. Tema con el que no se debe bromear, indica el comunicador.

Y es que el periodista no duda que la titular de “Ventaneando” sea una bruja.

“Yo creo que hay gente que no debe hablar de santería, porque se pueden picar ellas mismas”. Esa señora, dicen que es bruja (¿Chapoy?) Por su puesto. Yo la quiero lejos de mi vida, pero esa señora hace brujería y punto”.

Gustavo Adolfo vs Pati Chapoy

Cabe señalar que no es la primera vez que Gustavo va en contra de Chapoy, apenas el pasado mes de mayo el titular del programa “De primera mano” dijo respetar la trayectoria de su compañera del medio a quien no considera una periodista ya que “no se trata de solo sentarse a criticar”.

Finalmente dejó claro no recordar una entrevista significativa realizada por ella.

