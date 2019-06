Niños se gastan los ahorros de su tío jugando Fortnite

Fortnite sigue causando estragos, y no necesariamente en el mundo gamer, sino en la gente que ni siquiera pasa tanto tiempo frente a la consola; esto debido a que un par de niños se acabaron los ahorros de su tío y su novia en compras dentro del juego; lamentablemente dicho dinero iba a ser usado para unas vacaciones por la pareja.

La historia es esta, el usuario de Reddit “A_Sad_Frog”, menciona que tuvo de vista a sus sobrinos un día en su casa; para darles un momento de esparcimiento, decidió prestarles su PS4, donde accedieron a su cuenta de Fortnite. Señala que ellos no tienen o juegan muchos videojuegos, por lo que pensó que sería un buen gesto de su parte.

Lo malo es que se olvidó que su tarjeta estaba vinculada a la consola; por lo que a los niños se les hizo fácil comprar artículos y monedas con el dinero de su tío; aunque él recalca que ellos no tenía ni idea de lo que hacían, pues aún son muy pequeños. Al poco tiempo, su hermano le habló preguntando porque sus hijos tenían 65 mil monedas en el juego, si él se las compró; al revisar su estado de cuenta vio que se habían gastado 534 dólares sin que se diera cuenta (poco más de 10 mil pesos).

Una parte era dinero de su novia

Si bien el que se gastaran el dinero sin permiso ya es algo malo; no pasaría a mayores de no ser porque no todo lo que estaba en esa cuenta era del tío, prácticamente la mitad fue depositado por su novia; lo que significa que también acabaron con los ahorros de ella. Nuestro desafortunado personaje señala que estaban ahorrando para irse de vacaciones, por lo que consideraron adecuado depositarlo todo en una sola cuenta, que fue la que estaba vinculada al PS4.

Hay dos moralejas en esta historia; primero, no dejen que los niños jueguen videojuegos sin supervisión, algo que se ha reiterado en varias ocasiones, pero parece que la gente sigue sin hacer caso; segundo, no vinculen de manera permanente ninguna tarjeta a su cuenta de videojuegos, sea la que sea, no saben cuando sus datos puedes ser robados, o un sobrino distraído se puede acabar sus ahorros.

Fuente: SDP noticias