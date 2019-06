Lanzan convocatoria para integrarse a la Policía Militar en Sonora

Los seleccionados serán soldados de la Policía Militar y pertenecerán al 33 Batallón de Policía Militar, con sede en San Pedro de las Colonias, Coahuila

A los residentes de Sonora que tengan inquietud por formar parte de la Policía Militar les llegó la oportunidad a partir de ayer.

La Cuarta Zona Militar emitió la convocatoria para conformar las filas de la corporación castrense, en la cual se enlistan una serie de requisitos que los aspirantes deben cumplir.

Los requisitos

Lo anterior está dirigido a hombres y mujeres, de entre 18 y 30 años, mexicanos de nacimiento, que sean solteros y no estén viviendo en concubinato.

Los aspirantes deben tener buena conducta y estar sanos y aptos clínica y sicológicamente para el uso de las armas, además de tener una estatura de 1.63 metros (hombres) y 1.55 (mujeres) y una índice de masa corporal de entre 18.5 y 27.9%; también deben comprobar la culminación de la educación secundaria o superior.

Tatuajes y perforaciones

El listado de requerimientos para formar parte de la Policía Militar tiene un apartado que se refiere a los tatuajes y perforaciones.

Las impresiones en tinta sobre la piel no deberán tener una extensión superior a 10×10 centímetros y deberán estar en una zona del cuerpo que no sea visible, además la figura plasmada no debe ser ofensiva.

Las únicas perforaciones que se permitirán a los aspirantes son las que las mujeres presenten en la región lobular.

Qué ofrecen

El sueldo que se ofrece a quienes sean elegidos es de seis mil 500 pesos quincenales, seguro médico, prima vacacional, gratificación de fin de año, seguro de vida, seguro colectivo de retiro, vacaciones y superación personal.

Documentos

Los interesados deben presentar copia certificada de acta de nacimiento, la CURP (Clave Única de Registro de Población), credencial para votar, certificado de estudios, comprobante de domicilio, cartilla del Servicio Militar Nacional.

También deberán comprobar que no cuentan con antecedentes penales, presentar el Registro Federal de Causantes (RFC), firma electrónica (FIEL) y licencia de conducir.

Recepción e prospectos

Quienes deseen conformar la Policía Militar pueden presentarse en las instalaciones ene l Centro de Usos Múltiples de la Cuarta Zona Militar en Hermosillo y Ciudad Obregón; o pedir mayor información al teléfono 662 285 10 32.

Las personas seleccionadas serán soldados de la Policía Militar y pertenecerán al 33 Batallón de Policía Militar, con sede en San Pedro de las Colonias, Coahuila.