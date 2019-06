La primera vez que me salió una cana, ¿me la arranco o la dejo?

Las canas aparecen a medida que pasa el tiempo; podríamos sentir un ‘hoyo en el estómago’ cuando nos aparece una, pues lo relacionamos con envejecimiento, pero no siempre es así, te platicaré la primera vez que me salió una cana, y no sabía si arrancarla o dejarla.

La primera vez que me salió una cana tenía 29 años de edad, y al ver esa pequeño cabello blanco escondido entre mi cabellera sentí que tenía 30 años más.

Lo que no sabía era si arrancármela o no, porque alguna vez había escuchado alguien decir que si te arrancas una cana, salen más. Pero eso es solo un mito. Después de investigar, me di cuenta de que a veces aparecen canas prematuras a los 30 o antes (si quieres saber por qué, checa esta nota).

De acuerdo con un estudio publicado por La Universidad de Londres, Reino Unido, revela que las canas a temprana edad se deben a un gen que reduce la producción de melanina en el cabello, esta sustancia es la que aporta el color.

Esta sería la principal causa, pero también puede ser por ausencia de vitaminas, como la B y ácido fólico. El complejo B estimula la producción de melanina y ayuda a que no aparezcan canas a temprana edad.

El ácido fólico fortalece el cuero cabelludo y aumenta la producción de melanina, por lo que retrasa la presencia de canas.

La verdad es que me la arranqué y a la fecha no ha vuelto a aparecer, ahora tengo 32 años. Sin embargo, mis padres sí son canosos y sé que en cualquier momento me aparecerán nuevamente, peor no me gustaría pintarme el cabello, por lo que me puse a investigar acerca de remedios naturales para las canas.

Vitamina B

Consumir alimentos ricos en vitamina B ayudan a equilibrar la producción de melanina y además de ayudar al cabello, también es muy efectivo para mejorar el aspecto de la piel y evitar manchas.

Legumbres

Salmón

Hígado

Frutos secos

Huevo

Zanahoria

Aguacate

Es una fruta que contiene ácidos grasos y minerales que fortalecen el cabello y mejoran su aspecto.

Puedes consumirlo directamente o aplicarlo como mascarilla desde el cuero cabelludo.

Jengibre

Este tubérculo, además de retrasar la aparición de canas y neutralizar le color de cabello, también es muy efectivo para limpiar profundamente el cuero cabelludo.

Algunas personas prefieren teñir el cabello, y está bien, también depende de la preferencia de cada quien.

Si te sale una cana, no te preocupes, no necesariamente debes sentirte ‘viejo’(a), esto tiene que ver con la pigmentación y la melanina y si no te gusta la apariencia, tiene solución.

Fuente: Salud 180