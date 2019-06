¿Cómo saber si mi “amigo” es un sociópata?, más vale prevenirnos

Recientemente se dio a conocer un caso que causó mucha indignación y tristeza en México, el secuestro y asesinato de un joven universitario que estaba a punto de culminar su carrera y le arrebataron esa oportunidad: Norberto Ronquillo.

De acuerdo con las investigaciones se presume que fue un ‘amigo’ o familiar el responsable de esta tragedia. Por eso, nos dimos a la tarea de investigar cuál es el perfil de alguien que se hace pasar por tu amigo para después hacerte daño a ti ya tu familia.

En entrevista exclusiva para Salud180, el Dr. Ricardo Gallardo Contreras, psiquiatra-psicoanalista, señala que el perfil psicológico de esta persona es: sociópata.

¿Cómo es un sociópata?

En realidad tienen una carencia afectiva a pesar de no aparentarlo. Es muy común que aparentemente se muestren amigables y sean agradables para el resto de las personas, pero no es así.

Tienden a ser empáticos, y es como se desenvuelven naturalmente en su entorno familiar o amistoso. Regularmente mienten y se creen sus propias mentiras, es decir son mitómanos.

Asimismo, los sociópatas tienden a tener éxitos fugaces, es decir que no duran mucho, y cuando alguien en su entorno tiene mayor logro, es cuando piensan en hacerle daño.

En realidad son personas inteligentes, pues planean sus estrategias a la perfección, es decir son muy perfeccionistas. Pero cuando algo no sale como esperan, es el detonante para hacerle más daño a otra persona, es una forma de desquitarse.

No se involucran sentimentalmente con nadie, ni siquiera con alguno de sus familiares. Regularmente tiene relaciones de pareja promiscuas e inestables.

A pesar de que aparentemente son muy sociales, no es así, ellos no disfrutan de la compañía de otras personas, al contrario, prefieren la soledad, pero no soportan la felicidad e los otros. Y es cuando actúan para dañarlos.

Supuestamente son personas pacíficas y tranquilas, a menos eso parece por su comportamiento ante los demás, pero la realidad es que tienden a ser agresivos.

Es muy importante mantenerse alerta con las ‘supuestas amistades’, pues podrían hacernos más daño de lo que creemos. Asimismo, es indispensable no hablar cosas personales o familiares con una persona que apenas conoces.

Los sociópatas son tan hábiles que saben perfectamente cómo lograr sacar es información.

Ten mucho cuidado y no confíes en toda la gente. Esto puede evitar que se susciten más casos como el de Norberto, que tanto lamentamos.

Fuente: Salud 180