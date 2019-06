AMLO prepara reforma electoral en 2021

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que prepara una propuesta de reforma electoral en el primer periodo de su gobierno, es decir, después de llevar acabo la revocación del mandato en 2021.

En lo que corresponde al ejecutivo, nuestra agenda es otra para la presentación de iniciativas de ley, sobre todo para este primer periodo de gobierno, pasando el primer periodo de gobierno sí se van a hacer ajustes en este tema.

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

Reiteró que es respetuoso de los demás poderes y sobre las propuestas que se hagan en este momento en materia electoral.

Esto luego de que el diputado de Morena, Pablo Gómez, propuso eliminar el Congreso General del Instituto Nacional Electoral (INE) y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs).

Lo que nosotros tenemos como compromiso, y para eso no hace falta modificar la ley, es que no haya fraude electoral. Logramos en esta elección pasada que por primera vez en mucho tiempo no interviniera el gobierno federal.

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

Recalcó que durante el tiempo que ha gobernado se logró considerar como grave a los delitos electorales, así como otras reformas como el fuero y la austeridad.

Fuente: SDP noticias