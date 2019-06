AMLO calcula que en 2020 operará empresa para llevar Internet a todo el país

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que será el próximo año cuando empiece a operar la empresa estatal para llevar a todo el país Internet y telefonía móvil con ayuda de los casi 50 mil kilómetros de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En conferencia de prensa, comentó que 80 por ciento de los mexicanos no cuentas con estos servicios, por lo que su interés es llevarlos a los pueblos más apartados de México, y de ahí partir hacia la periferia.

Ya hable con los integrantes del consejo del Ifetel para solicitar, una vez que se tenga la empresa constituida, la concesión y ya teniendo la empresa con la concesión vamos a usar toda la infraestructura de la CFE que llega a la mayoría de los pueblos de México.

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

Explicó que también se pondrán antenas en lugares estratégicos para cubrir todos los radios de los pueblos más apartados y pequeños.

AMLO busca competencia

El mandatario señaló que no busca eliminar la competencia, sino ofrecer el servicio donde éstas no quieren llegar porque ahí no hay mercado.

No queda fuera nadie, vamos a competir. Además esta empresa no es con fines de lucro es un servicio social, es como la educación pública y gratuita.

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

Buscará entrevistarse personalmente con Mark Zuckerberg

Sobre la videollamada que tuvo con el fundador de Facebook y accionista de WhatsApp, Mark Zuckerberg, expresó fue una buena conversación y que busca hablar con él personalmente cuando sus agendas lo permitan.

Añadió que Facebook enviará un especialista para ayudarles con la empresa en telecomunicaciones que van a constituir.

Fuente: SDP noticias