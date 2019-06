“Tengo la conciencia tranquila”: Ana Gabriela Guevara

Eduardo Gaxiola Márquez

“Tengo la conciencia tranquila, no hay nada de lo que me deba retractar ni preocupar; si ladran los perros es porque pasas por las casas”, manifestó la directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara, respecto a señalamientos periodísticos sobre presuntos malos manejos de los recursos económicos de la dependencia.

En entrevista con FM105, la sonorense indicó que los comentarios vertidos en una publicación es un intento por desprestigiar a su persona y a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Son gajes del oficio, desde el inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador sabíamos que habría varios frentes”, expresó, “tengo la conciencia tranquila, no hay nada de lo que me deba preocupar”.

Si en el pasado se daban ese tipo de prácticas, ya no; en la Conade hay un Comité Técnico, con autonomía propia, que se encarga de autorizaciones y en general del manejo de los recursos, con un comisario que depende de la Función Pública, precisó.

“Además, tengo un control interno que vigila las acciones día con día de los diversos aspectos de la dependencia”, agregó, “por lo que me parecen alevosos los señalamientos”.

Ana Gabriela Guevara, dijo que al interior de la Conade se han logrado transformaciones de fondo y uno de ellos es la baja de 26 metodólogos y eso provoca malestares personales, sobre todo de quienes ya no vivirán del erario público.

“Hemos hecho transformaciones de fondo en sólo cinco meses de trabajo, pero no estoy satisfecha por completo, porque hay muchas cosas por hacer”, expresó la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.

Respecto a que si el tema ya fue tratado con el presidente de México, fue contundente: “Yo no le ando llevando al presidente mitotes, habló con él, pero no mitotes”.

“Puedo ir a donde me dé mi %$&@ gana”

Parte de los señalamiento realizados en contra de Ana Gabriela Guevara, es que los recursos de la Conade son utilizados para realizar una campaña política anticipada en su estado natal, Sonora, lo que calificó como totalmente falso.

“Afirmaron que yo me la paso haciendo campaña, lo que es totalmente falso y cuando voy a Sonora, puedo ir a donde me dé mi %[email protected] gana, no tengo limitantes territoriales en mi estado, puedo ir a la sierra, puedo ir a donde quiera, puedo ir a Guaymas a comer mariscos y no pasa absolutamente nada”, reiteró.

A quienes la consideran como sólida aspirante para la gubernatura de Sonora en el 2021, la medallista olímpica precisó: “yo no puedo ir en sentido contrario de lo que la gente decida, si los momentos llegan, esperemos el 21, mientras tanto mi compromiso es con la Conade, trabajo en la Conade y daré lo mejor en el tiempo que yo esté ahí”.

Respalda AMLO gestión de Ana Gabriela Guevara

Ante los presuntos actos de corrupción en los fondos de la Conade, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que solicitará a la Secretaría de la Función Pública “actuar de inmediato y dar a conocer el resultado de la investigación”.

“Si son fondos públicos, tenemos que hacer auditorías y hacer una investigación, a partir de lo que tú estás aquí denunciando. Yo voy a pedirle a la secretaria de la Función Pública que actué de inmediato y que demos a conocer el resultado de la investigación aquí mismo para dar respuesta a tu denuncia”, sostuvo el presidente.

Respecto a los señalamiento hacia Ana Gabriela Guevara y su presunto abandono de obligaciones en la Conade y utilizar este puesto para trabajar de manera adelantada en su campaña por la gubernatura de Sonora, el presidente indicó que tendría que haber evidencia y consideró que es ‘más politiquería’.

“Considero que eso es un punto de vista, ya se está editorializando. Hay que presentar pruebas si, por ejemplo, Ana está haciendo campaña en Sonora. Se me hace, con todo respeto, bastante exagerado”, apuntó.