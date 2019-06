Taylor Swift revela cómo logró que Katy Perry apareciera en su vídeo

A un día de haber estrenado su sencillo You Need To Calm Down, con todo y vídeo incluido, Taylor Swift revela cómo fue que se reconcilió con Katy Perry y cómo fue que la convenció de hacer un cameo.

“Hemos estado en muy buenos términos por un tiempo. Pero la primera vez que nos vimos fue en una fiesta, para las dos nos quedó muy claro que todo era diferente. Que habíamos crecido… Simplemente fue muy, muy claro que recordamos cuánto teníamos en común. Las dos hemos estado en un lugar realmente bueno por un tiempo, pero no sé si alguna de nosotras sabía si íbamos a hablar de ello públicamente”

TAYLOR A BBC RADIO 1 BREAKFAST SHOW

Asimismo, la cantautora dice que pensó en la chica de Santa Bárbara cuando trabajaba en el viceoclip por lo que se atrevió a enviarle la sinopsis, la invitó en privado y le dejó claro que no había problema si decidía no aceptar, pero la respuesta fue afirmativa: “Me encantaría que seamos un símbolo de redención y perdón”, le dijo la prometida de Orlando Bloom.

Fue entonces cuando la cantante de Me! Indicó que el disfraz de hamburguesa se le ocurrió recordando a Perry en la Met Gala por lo que agregar las papas fritas fue la perfecta metáfora para indicar que dos personas están juntas, la pareja perfecta.

You Need To Calm Down de Taylor Swift

El tema se incluye en el disco Lover, que ha sido tomado por la comunidad LGBTI como uno de los himnos para celebrar el mes del Orgullo.

Además de Katy, en el video también participan algunos de los rostros más reconocibles de la comunidad LGBTI de la televisión y la música, como Rupaul, Todrick Hall, Laverne Cox, Jesse Tyler Ferguson, Adam Lambert, Hayley Kiyoko y los integrantes de la serie de Netflix ‘Queer Eye’ (Bobby Berk, Karamo Brown, Jonathan Van Ness, Antoni Porowski y Tan France).

Fuente: SDP noticias