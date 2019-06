Hará realidad el acuaférico la alcaldesa

¿Protege Morena a “Presimun” preso?

Que “está bien ensillado” líder ganadero

Sobre aviso no habrá engaño en Unison

Hará realidad el acuaférico la alcaldesa…La que todo hace indicar que por fin hará realidad la construcción del tan propuesto y pospuesto acueférico para “Hornosío”, y así resolver la deficiente distribución de agua en el sector Norte que ha hecho crisis en los últimos días, es la alcaldesa, Celida López Cárdenas, al sacar a flote que ya van muy avanzadas las gestiones para concretarlo. ¡Órale!

En esos términos está la buena nueva que ventilara Celida Teresa, al anunciar que ya están viendo todas las opciones para edificar esa obra acuática en el presente 2019, para lo cual como primera alternativa ya están haciendo los cabildeos con la Federación, pero como plan “B” también está la posibilidad de recurrir a capital privado, para pagarse a tres años, y con recurso del Ayuntamiento. De ese pelo.

Y es que de acuerdo a los adelantado por la “Presimun” emanada de Morena, no serán una edificación que harán ¡al hay se va!, sino que será un proyecto integral, que igualmente incluirá la rehabilitación de una planta potabilizadora, de ahí que los costos se calculan en más menos $250 millones de pesos, que son los que están tratando de sacar hasta de debajo de las piedras, para hacerlo posible éste año.

No obstante y que López Cárdenas reconociera que tan trabajarán a marchas forzadas para llevarlo a cabo, y que ya no quede en la mera planeación, que con todo y que lo empezarán, pero está conciente de que no alcanzarán a terminarlo para antes de que se acabe la actual época de verano, aún y cuando se basarán en el trazo original del Ramal Norte, que es como se proyectara en el pasado sexenio.

Pero el acierto de Celida radicará en que finalmente será un hecho ese sistema de conducción de ese vital líquido, por una y otra vez haberse aclarado, que el problema no es la falta de agua, como sucedía antes de que se construyera el acueducto Independencia, sino que ahora el lío es que no se tiene el sistema de conducción adecuado para distribuirla a la zona Norponiente de esta Capital. ¡Qué tal!

Lo que explica el porque recientemente hasta bloqueos de bulevares ha habido, y no es para menos, por como con temperaturas de alrededor de 48 grados centígrados y derivado del aumento en la demanda de ese elemento, alrededor de 100 mil habitantes de más de 35 colonias se quedaran sin el servicio, como lo reconociera la misma directora de Agua de Hermosillo (Aguah), María Victoria Olavarrieta Carmona.

Aún así lo que es María ya adelantó que está misma semana podrían estar cantando “Victoria”, para hacerle honor a su segundo nombre, al anticipar que ya están por al menos por el momento resolver esa problemática de desabasto, con lo que será el funcionamiento de dos pozos del área de Los Bagotes, y la renta de otros a particulares para alimentar la red de esos sectores, y así poder hacérselas llegar. ¿Será?

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

¿Protege Morena a “Presimun” preso?…Y con sobrada razón hasta la actriz y cantante, Susana Zabaleta, acaba de declararse decepcionada del gobierno de la Cuarta Transformación, o deformación, del “Presi”, Andrés Manuel López Obrador, y como no, si a todos los niveles están “enseñando el cobre”, aunque su caso se refirió a la recorte de presupuesto para la Cultura. ¡Tómala!

Con todo y que no hay que ir muy lejos para ver el como los del partido de Morena siguen yendo en contra de los intereses del pueblo, como ayer se demostrara en el Congreso del Estado, al votar en contra para que no le revocaran el mandato al alcalde de Bácum, el morenista de Rogelio Aboyte Limón, preso en los Estados Unidos por intentar ingresar con documentos falsos, pero aún así lo están protegiendo.

No en balde es que por esa defensa de lo indefendible que hicieran, es que a los diputados morenistas les lloviera en su milpita, y con justa razón, por estar abogando por Aboyte Limón, a pesar de que hasta un juicio por narcotráfico le aflorara en el “otro lado”, al argumentar que es una facultad que le compete al Cabildo de ese municipio, de ahí que continuará en la ingobernabilidad, al seguir sin “Presi” municipal.

O séase que los del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), así le dieron la espalda a los bacumpenses, al impedir desconocer a un presidiario como es Rogelio, y así evitar que nombraran como alcaldesa sustituta a la regidora del Partido del Trabajo (PT), Benita Aldama López, al no reunirse la mayoría para que fuera aprobada, de ahí que se mandara para una segunda lectura, en una próxima sesión.

Por ese motivo, es que hasta el jerarca del PRI Sonora, Ernesto De Lucas, calificara de inconcebible el que los levantadedos morenos votaran por mantener vigente a un encarcelado, lo que no concuerda con la política anticorrupción que ha enarbolado López Obrador, que por lo que se ve sólo es de los dientes para afuera, por decir un cosa, y hacer otra, como por una vez más se está demostrando. De ese tamaño.

Es por lo que “El Pato” De Lucas dijera que es una evidencia más, de que Morena no tiene la menor idea de lo que significa trabajar responsablemente en favor de la gobernabilidad, al solamente defender los intereses de grupo, y en esta ocasión a Aboyte Limón, con todo y que es tildado de ser de lo “píor”.

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Que “está bien ensillado” líder ganadero…Quien volvió a reiterar que no hay necesidad de tanto brinco, estando el suelo tan parejo, y en todos los aspectos, es el secretario general de la Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS), Rubén Molina, al aclarar que no es válido el fallo con el que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sedar) desconociera la pasada elección de ese organismo.

Toda vez que así de convincente es que se le escuchara al segundo de a bordo de la UGRS, en la comparecencia que ayer tuviera ante Columnistas Políticos, al sostener que la reelección que se hiciera de Héctor Platt Martínez como dirigente, en unos comicios celebrados el 5 de abril del año en curso, por el periodo 2019-2022, está firme y apegada a la legalidad.

Eso en respuesta a la resolución que recién emitiera la Sedar, por medio de su representante legal, una tal Francisco Consuelo, quien es el que la firmara, pero sin tener facultad para ello, a partir de un recurso de inconformidad interpuesto por tres asociaciones ganaderas, sobre la convocatoria para la realización de la Asamblea General, pero no para la elección, al ser azuzados por el candidato perdedor, Daniel Baranzini.

Razón por la cual es que Molina Molina apuntillara, que ya están en vías de presentare la consabida respuesta, por la misma no proceder en ningún sentido, al desde siempre ser el Presidente y Secretario en turno, los que firman esas convocatorias, y no todos los integrantes del comité directivo de esa Unión, ante lo que Baranzini Hurtado quiera ganar en la mesa, lo que perdieran con votos, 57 a 31. ¡Ñácas!

De ahí que Rubén no tuviera pelos en la lengua para señalar con dedo de fuego, que es un conflicto o jaripeo, más político que jurídico, por como todavía a estas alturas quieren politizar a esa organización ganadera, con una evidente intromisión que es inédita, o nunca antes vista, violentando su autonomía, por como a Baranzini le están dando por el lado, a pesar de no haber seguido las instancias correspondientes.

Es por eso que habrá que agarrar un buen asiento, para presenciar un pleito que va pa´ largo, y que podría durar más que la gestión de Platt, que es por tres años, de ahí que digan que está muy bien “ensillado”.

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Sobre aviso no habrá engaño en Unison…Donde vaya que sobre aviso no habrá engaño, es en el proceso de inscripción que esté “miércoles de calentamiento” iniciará en la Unison, a partir del llamado que ya hiciera la directora de Servicios Escolares, Amina Marín Martínez, de que los alumnos que no se inscriban en el día y la hora que les toca perderán su lugar. De ese vuelo.

En lo que es un exhorto para los aspirantes que fueron aceptados en los programas académicos para los que aplicaron examen, de ahí que desde hoy y hasta el viernes podrán imprimir la papeleta para inscribirse, misma que requieren para realizar el respectivo pago y posteriormente ingresar a la plataforma en la fecha y horario que se les determine, que es a través del portal www.admision.uson.mx.

De tal forma que así estará el reto para Marín Martínez y compañía, por encima de que esa registrada será con base en el listado y los resultados de la prueba de admisión que les hicieran, y mediante el cual lograron ofertar cerca de 9 mil espacios, de un total de 19 mil que pretendieron ingresar, no obstante y que inicialmente habían proyectado 8 mil 10 lugares, pero al final lo ampliaron a casi mil más.

Casi por nada de la advertencia que les están haciendo a los que “ya la hicieron”, o fueron aprobados al pasar esa aduana académica, para que acudan a como están siendo convocados, ya que si algún estudiante de los citado no llega a como lo están requiriendo para continuar con el proceso, sin mayores “viríguaciones” será sustituido por el que continúa en la lista, con la clásica expresión de: ¡El que sigue!

Pues a como está al doble la demanda para “entrar” a la Universidad de Sonora (Unison), es por lo que no pueden perder tiempo con los que no muestren interés, o se arrepientan de último momento, de ahí que por otro lado también precisaran, que a los que no llamaron para apuntarse, el próximo martes 25 tendrán una segunda oportunidad, con lo que será el famoso corrimiento de listas, y donde se abren posibilidades.

Correo electrónico: [email protected]