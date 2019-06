Ya se está pasando el crimen organizado

Que “arma” su borlote la ex de la Sedatu

Llega al ¡“quinto piso”! la Gobernadora

¿Tendrán que encomendarse a San Juan?

¡Ya se está pasando! El crimen organizado…Ahora sí que ante lo que ya está pasando en Empalme y Guaymas, por el creciente clima de violencia, sí que cabe la famosa pregunta del ¿Y la autoridad dónde está apá?, por como ahora entraran a rematar a un hombre que se encontraba en el Hospital General guaymense, después de haber sufrido un atentado en un barrio empálmense. ¡Zaz!

A lo que se le suma que el sábado en la tarde en esa misma rielera ciudad fuera acribillada una madre, cuando unos “motosicarios” interceptaran el cortejo fúnebre que se dirigía al Panteón Municipal para sepultar a su hijo, Carlos Francisco, de 16 años, que había sido ejecutado el jueves, eso al momento en que Aurelia, de 33 años de edad, los enfrentara, y es cuando le dispararon, muriendo en el acto. ¡Ñácas!

De ahí el cuestionamiento que hay, de que esos municipios parecieran una tierra sin ley, con todo y los operativos implementados por las instancias estatales y militares, como para que ya no estén respetando la memoria de los muertos, como tampoco las instituciones hospitalarias, como una vez más se demostrara, por como acudieran a finiquitar José Alberto “N”, alias “El Chabelo”. De ese pelo.

Pues lo que demuestra la osadía a la que ha llegado el hampa, es que al rematado, quien contaba con un historial delictivo, unas horas antes en pleno domingo lo habían baleado en la colonia Pesqueira, al circular en una motocicleta, ataque en el que resultara muerta, Oneyda Alejandra “N”, que es quien lo acompañaba, de ahí que terminaran de ejecutarlo, a pesar de que había policía custodiándolo.

Pero si a lo anterior se le agrega que no es el primero al que van a matar al hospital, y que además igualmente está el antecedente de que ya antes han acudido a rescatar a detenidos en la misma Comandancia policíaca de ese pueblo ex ferrocarrilero, pues eso pone de manifiesto que los están dejando hacer y deshacer, por no entenderse de otra forma tanta impunidad. Ni más ni menos.

En lo que ya es una ola violenta extrema que “le pega” directamente al desligado de la Fiscalía General de la República (FGR), Pável Núñez Moreno, por ser hechos que tienen todo el sello del crimen organizado, y en localidades como las antes citadas, que solamente tienen una entrada y salida, además de que no son muy grandes, como para que los malosos se muevan con esa facilidad para desafiarlos. ¡Vóitelas!

Y lo “píor” es que para donde se voltee la cosa está igual en esa insegura región del Sur del Estado, y para prueba está el como en Obregón no han parado esas ejecuciones, y para mayores pelos y señas está el que ayer encontraran un par de cuerpos desmembrados en la vía pública, en la colonia Infonavit, y con un narcomensaje, como dando a entender que esos “ajustes de cuentas” seguirán a todo lo que dan.

Si se analiza que Núñez Moreno no ha asomado ni la cabeza, por lo que mucho menos ha dado una explicación, en torno a esa escalada de acontecimientos que tienen que ver con esas matazones, y que son de su competencia, por ser del orden federal, porque hasta hora únicamente se ha dedicado a escudarse en la famosa mesa Mesa de Seguridad para la Construcción de la Paz, y párenle de contar. ¡Ouch!

Que “arma” su borlote la ex de la Sedatu…Quien sí que ha seguido recurriendo a lo que mejor sabe hacer, para tratar de recuperar la chamba, como es la desestabilización, o el “armar” manifestaciones, es la cesada representante de la Sedatu, Petra Santos, y para evidencia está el que ayer escenificaran un nuevo plantón ante esa delegación, con el fin de demandar su reinstalación. ¡Tómala!

Ya que cuando más segura estaba, sí que le dieron ¡una santa sorpresa! a Santos Ortiz, al de la noche a la mañana “pedirle la bola”, o el cargo, y con emisarios enviados desde la Ciudad de México, muy seguramente que conociendo el como se las gasta, a la hora de hacer borlote, como consideran que lo ha estado haciendo, al “mover” a sus incondicionales, al extremo de montar un campamento. De ese vuelo.

Aunque para quien dude que cuando se es bravo, hasta los de casa se desconoce, ahí tienen que la Petra está acusando a funcionarios locales de su remoción, al írsele a la yugular al súper delegado de Bienestar Social, Jorge Taddei, al decir que apoya a la oligarquía, sólo porque no le da por el lado, y no ha solapado las corruptelas que dicen que hay en la Secretaría Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

O séase que así están “las escupidas pa´ rriba” de la ex perredista originaria de San Luis Río Colorado, quien ya se conducía como si se mandara sola, a pesar de que se pusiera al descubierto que únicamente tenía un contrato de tres meses, derivado de la disposición del nuevo Gobierno Federal, de que desaparecerán los delegados y empleados de confianza, que es la condición en la que ella estaba. ¡Palos!

Sin embargo todo hace indicar que la también ex diputada no se resigna a vivir fuera del presupuesto, y es por lo que ha continuado con sus movimientos de protesta, pero a control remoto, con tal de hacerse presente, así sea virtualmente, como lo refleja la reiterada exigencia de quienes son identificados como de sus gentes, para que la devuelvan al “hue$o”, en el que es obvio que no cobraba cinco pesos mensuales.

Llega al “quinto piso” la Gobernadora…La que echó por tierra aquello de que en “San Lunes” ni las gallinas ponen, es la gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, y no es para menos, ya que ayer tuvo lugar su cumpleaños, con el que llegó al llamado “quinto piso”, de ahí que trascendiera que estuviera de lo más felicitada, con lo que se corroborara el buen ambiente que se trae. ¡Qué tal!

Es por eso del comentario generalizado que imperara, de que ha Pavlovich Arellano nomás no se le notan los años, al no aparentar las cinco décadas que ya tiene en su haber, es por esa razón que si hoy llega a topársela por ahí, todavía se vale el que le desee los mejores parabienes, por ser una edad muy especial y significativa, a la que llegara en inmejorables condiciones, sobre todo en cuanto a salud. ¡Órale!

Y ciertamente que Claudia tiene motivos de sobra para festejar, por como a la par que se ha adaptado a los nuevos tiempos políticos, con una administración federal de otro partido político, como es el de Morena, aún así ha continuado impulsando el desarrollo del Estado a todos los niveles, no obstante y los recortes presupuestales que ha habido, de ahí que los recursos cada vez sean más escasos. Así el dato.

Tan es así que un buen síntoma de eso es el programa denominado “Soy Pilar”, que acaba de supervisar, mismo que a un mes de haber iniciado, ya con el han ayudado a salir adelante a las primeras 40 mujeres, luego de que recibieron certificados y créditos con los que podrán instalar su propio negocio, o hacer crecer el que ya tienen, pero sobre todo el mejorar su calidad de vida y la de sus familias. Así el acierto.

Toda vez que con ese esquema se generan oportunidades a través del autoempleo para las féminas, que de esa forma buscan la manera de respaldar la economía de sus hogares, lo que viene a explicar el porque es una de las razones por las que hacen saber que a la Mandataria Estatal se le viera por demás contenta, derivado de que hasta en lo más mínimo están respaldando a los sonorenses. A ese grado.

¿Tendrán que encomendarse a San Juan?…Los que vaya que tendrán que encomendarse a San Juan, para que les caiga agua del cielo, porque de las llaves se ve muy difícil que la vean llegar, son los habitantes del Norte de la ciudad, después de lo confirmado por directora de Agua de Hermosillo (Aguah), María Olavarrieta, de que se requiere de un acuaférico para resolver ese problema del abasto.

No obstante y que se vale apuntillar, que Olavarrieta Carmona no está diciendo nada nuevo sobre esa deficiencia que provoca que no haya una adecuada distribución de ese vital líquido, por desde hace años estarse proyectando esa obra, que tiempo atrás la llamaran el Ramal Norte, sino que el pero ahora sería, el porque no hicieron nada para reducir esas crisis en la actual época de calor se está presentando. ¿Qué no?

Y para prueba está el que como nunca esté teniendo lugar esa falta de presión, al incrementarse la demanda de ese elemento acuático, por lo que en ciertas horas sólo sale un chorrito, como el de la famosa canción, llegándose al punto de que en algunos sectores se quedan sin nada, de ahí el porque ya hayan salido a bloquear bulevares, para exigir que no los dejen “secos” y solucionen ese déficit. ¡Ups!

Eso porque de acuerdo a lo revelado por María Victoria, es una falla que irá pa´ largo, o al menos por el siguiente ardiente verano, que oficialmente empezará el venidero 21 de junio, si se parte de que apenas comenzaron con las gestiones para por fin tratar de concretar esa construcción, para la que se necesitan alrededor de $300 millones de pesos, lo que está de más el señalar que no es cualquier cosa o una bicoca.

Luego entonces ante esa carencia en esa zona de esta Ciudad del Sol, y no por la falta de H2o, sino de que no hay la estructura adecuada para llevarla, es que no descartan que las “vallas humanas” se vuelvan recurrentes para cerrar calles y manifestarse por un arreglo, cuando lo cierto es que los de Aguah no podrán hacer más, con todo y su buena voluntad, en tanto no se haga realidad ese acuaférico. ¡Glúp!

Con todo y que la duda que queda, es por qué antes no era tan grave ese problemón como ahora.

