Prepara Tesorería sistema contable confiable

Ivanova de los Reyes

En cuatro semanas el Ayuntamiento de Hermosillo contará con un sistema contable confiable.

Se contrató a una empresa para que desarrolle este programa y que haya mayor transparencia en el manejo de recursos, aseveró el tesorero Martín Alberto Azpe Fimbres.

En días pasados, el regidor del Movimiento Ciudadano, Carlos León, quien preside la Comisión Anticorrupción en Cabildo denunció ante Contraloría Municipal que el Ayuntamiento el Hermosillo no contaba con un sistema contable para garantizar la transparencia en el manejo de los recursos públicos.

Al respecto, el funcionario municipal explicó que al iniciar la administración y generarse información las primeras semanas, detectaron que no se contaba con un sistema contable confiable al no coincidir muchas cosas pero se está solventando el problema.

“Tenemos un despacho contratado y esto nos genera la confianza total y absoluta de su la información que manejen todas las áreas sea la misma. Se estima que en tres o cuatro semanas máximo ya tendremos todas las áreas enlazadas y con la misma información, ahorita por el momento nos apoyamos con otro programa”, dijo.

El tesorero municipal indicó que una vez que la empresa termine su trabajo, el área de informática del Municipio tomará las tiendas del sistema.

Añadió que todas las solicitudes de transparencia se han solventado y así como la mayoría de las observaciones emitidas en las auditorías que se han realizado.