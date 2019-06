Pedirán INE para comprar boletos de autobús y evitar tráfico de migrantes: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que las líneas de autobuses pedirán identificación oficial (INE) para comprar boletos y evitar el tráfico de migrantes.

En conferencia de prensa, señaló que esta medida sólo será para trayectos largos y pidió a los mexicanos ayudar mostrando su identificación cuando aborden su transporte. No dio más detalles.

Está demostrado, se tienen pruebas de que en un camión, el pasaje, un porcentaje considerable viaja sin ser del país y sin ningún registro. Entonces vamos a poner orden.

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

Explicó que esta medida se decidió luego de que el equipo mexicano, liderado por el canciller Marcelo Ebrard, viajó a Washington para negociar por las amenazas de Donald Trump para imponer aranceles a productos mexicanos.

Obrador dijo que el gobierno de Estados Unidos les mostró videos de un autobús con migrantes ilegales que viajaron de Tuxpan, Veracruz, hasta la frontera norte.

Vamos a que se cumplan los acuerdo con Estados Unidos porque no queremos que se apliquen aranceles y no es que no tengamos cómo responder, nosotros podríamos hacer los mismo, pero consideramos que no nos conviene la confrontación, no conviene la guerra comercial.

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

Comentó que le dio “mucho gusto” que Trump invertirá 500 millones de dólares para apoyar el desarrollo en Centroamérica.

Fuente: SDP noticias