Lleva Allen su banda de jazz a Barcelona

Interpreta, junto a su grupo, The Eddy Davis New Orleans Jazz Band, una selección de temas clásicos de Johnny Dodds, Jimmie Noone y Louis Armstrong, entre otras leyendas del género

El cineasta y clarinetista Woody Allen visitó este martes Barcelona en condición de músico de jazz para interpretar junto a su grupo, The Eddy Davis New Orleans Jazz Band, una selección de temas clásicos de Johnny Dodds, Jimmie Noone y Louis Armstrong, entre otras leyendas del género.

Los Jardines de Pedralbes fueron los elegidos por Allen y su banda para su segundo concierto en España de su gira europea, que recaló el pasado domingo en el Palacio Euskalduna, de Bilbao.

Con un estilo musical que mezcla jazz y blues, y la cadencia de ritmos pausados, tranquilos y relajantes, Allen y el grupo de veteranos músicos que le acompaña hace décadas han llevado a Barcelona la atmósfera de los clubes y las bandas de New Orleans.

Mientras que en Estados Unidos algunos consideran que su gira por Europa es, en realidad, una huida hasta que pasen los escándalos relativos a su vida personal y familiar, en España, Allen está recibiendo los aplausos de su público más incondicional.

Tras su concierto en Barcelona, el director de “Medianoche en París” visitará Madrid el próximo 20 de junio, y después tiene previsto pasar en España parte del verano porque a partir del 10 de julio rodará en San Sebastián una comedia romántica.

Protagonizada por Christoph Waltz y Elena Anaya, será el filme número 51 en la carrera del director estadounidense, ganador del premio Príncipe de Asturias de las Artes en 2002.