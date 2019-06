Legítima defensa, es una realidad: Gildardo Real

La legislación ya fue publicada en el Boletín Oficial del Estado, por lo que las familias podrán defenderse

El Coordinador de los Diputados de Acción Nacional Gildardo Real Ramírez informó que ya es una realidad la Ley de Legítima defensa, al ser publicada en el Boletín Oficial del Estado.

“Para Acción Nacional, es de importancia impulsar estas acciones encaminadas a combatir la corrupción y la delincuencia”, por ello, el legislador señaló “estamos muy satisfechos y seguiremos comprometidos a buscar siempre políticas públicas de seguridad para los ciudadanos.

Las modificaciones que se le hicieron al artículo 13 del código penal en materia de legítima defensa donde se fortalece esta última, significa que ahora se “presume”, es decir; hoy en día todo ciudadano tendrá el derecho de defenderse en su casa o negocio y no se va necesitar defensa ante el ministerio público.

Pide transparencia en renovación de Istai

Por otra parte, Real Ramírez señaló que es preciso presionar al Gobierno del Estado y llamar a comparecer a los funcionarios entre ellos al Secretario de Gobierno Miguel Pompa Corella para que expliquen por qué no se ha convocado a la renovación de los Comisionados del Instituto Sonorense de Transparencia y Acceso a la Información (ISTAI).

“Desde el día 12 de diciembre se venció plazo para la selección, es por ello; que el Gobierno del Estado le ha visto la cara al Congreso y a los sonorenses y no ha convocado pero tampoco responde a nuestros cuestionamientos y exhortos, es decir; no le interesa el tema y se empecinan por mantener a los comisionados carnales, porque estos no le indagan el trabajo que tiene que ver con trasparencia, combate a la corrupción y acceso a la información”.

“En marzo se les hizo ver nuevamente el tema, que tenían que convocar a la renovación y tampoco les intereso, así mismo; la Suprema Corte de Justicia de la Nación les dio un revés, y les hizo el llamado para que convocaran y les determino que no pueden estar más tiempo en los cargos y el Gobierno de Sonora no ha querido renovarlos”, argumentó.

El legislador señaló que aun así llamarán al Secretario de Gobierno a una comparecencia en reunión extraordinaria para que dé una explicación, ya que es la figura responsable y se busca que dé fechas específicas para abrir la convocatoria por parte del Gobierno del Estado para cambiar a los comisionados.