FOTO: El impresionante atlas espacial que muestra las órbitas de cada objeto conocido del Sistema Solar

Una investigadora de la Universidad de Washington (EE.UU.) ha creado un impresionante atlas que muestra las órbitas de los planetas y de los miles de asteroides del Sistema Solar.

Para este trabajo, denominado ‘Atlas of Space’ (Atlas del espacio), Eleanor Lutz, bióloga y estudiante de doctorado de la citada universidad, se valió de los datos disponibles al público de agencias como la NASA y el Servicio Geológico de EE.UU.

El mapa muestra las órbitas de más de 18.000 asteroides, incluyendo 10.000 que tienen un diámetro de más de 10 kilómetros y aproximadamente 8.000 objetos de tamaño desconocido. Asimismo, en el atlas también se pueden apreciar los diferentes planetas y sus respectivas órbitas alrededor del Sol.

“Me gusta que todos estos datos sean accesibles, pero es muy difícil de visualizar”, contó Lutz al portal Wired. La astronomía “es una ciencia realmente asombrosa, y quería que todos pudieran ver eso de una manera que tenga sentido”, explicó. “Hay una barrera de conocimiento para acceder a algunas de las cosas interesantes y asombrosas de la ciencia”.

Pero descifrar y exponer esos datos de una forma amena no es una tarea sencilla, por lo que Lutz tuvo que aprender a manejar diferentes herramientas de programación y diseño gráfico. “Debido a que no tengo una formación tradicional como diseñadora, y no soy realmente una astrónoma, aprendí mucho de los tutoriales en línea”, confiesa.

La investigadora también ha creado otros mapas vívidos de constelaciones, asteroides y planetas. Durante las próximas semanas lanzará cada uno de sus trabajos junto con su respectivo tutorial para que todo aquel que desee pueda explorar y crear obras similares.

Fuente: actualidad.rt