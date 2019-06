“¡Estamos construyendo el muro!”, publica la Casa Blanca en redes sociales

Esta vez no fue a través de la cuenta del presidente Donald Trump, sino de la Casa Blanca: “We are building the wall!” (estamos construyendo el muro), dice la publicación.

En las cuentas de redes sociales de la casa donde habita y despacha Donald Trump, publicaron dos fotografías donde maquinaria y trabajadores alzan una barda en San Diego, California, donde se ubica El Centro Sectors de la Patrulla Fronteriza.

“La semana pasada, comenzamos a construir en 15 millas el nuevo sistema de muro fronterizo para reemplazar viejas barreras obsoletas y ayudar a cortar el cruce ilegal, tráfico de drogas y el contrabando humano en San Diego y El Centro Sectors”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha insistido en levantar un muro en la frontera para evitar el paso de migrantes ilegales, aún y cuando amenazó a México con imponer aranceles sino para reduce este fenómeno.

Trump anunciará búsqueda de la reelección

Esta publicación coincide con el anuncio oficial que hará Donald Trump sobre el lanzamiento de su candidatura a la reelección en Orlando, Florida, en el estadio de basquetbol Amway Center.

Al lugar que tiene cupo para 20 mil asistentes han llegado personas a acampar desde anoche. Sin embargo, no sólo se prevé la llegada de simpatizantes del actual presidente, también opositores acompañados con el famoso “bebé Trump”, que se ha hecho presente en lugares que visita el mandatario.

Trump estará acompañado de su esposo Melanea; el vicepresidente Mike Pence y su esposa, Karen; además de otros integrantes de su gabinete.

El 17 de junio de 2015 cuando anunció sus intensiones de ocupar la Casa Blanca su discurso se centró en insultar a los mexicanos con calificativo como “violadores” y en prometer, que de ganar, construiría un muro en la frontera sur.

Fuente: SDP noticias