Busca Ernesto Gándara dividir al PRI, por eso no será el candidato a gobernador de Sonora

Mientras que la dirigencia del PRI a nivel nacional y local buscarán “levantarse de la lona” en las próximas elecciones, el aspirante a gobernador de Sonora, Ernesto Gándara Camou, habla de un posible candidato oficial que no será él en los procesos electorales de 2021. Gándara da como un hecho que la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano ya tiene a su candidato, que es el actual secretario de Gobierno, Miguel Ernesto Pompa Corella.

El ex alcalde de Hermosillo y exsenador de la República, no debe de “ponerse el huarache antes de espinarse” y entrarle a la competencia democrática. Él mejor que nadie sabe cómo se maneja el PRI en lo interno y si está seguro que no será apoyado por la dirigencia del tricolor, pues que le busque por otro lado, pero no a costa de dividir a los priistas dos años antes de la elección, porque esta no es política, sino grilla negativa en contra de su partido y la gobernadora.

Hay que recordar que Gándara Camou será la tercera ocasión seguida que buscará la candidatura del PRI al gobierno de Sonora. Las dos anteriores ha perdido, primero contra Alfonso Elías Serrano y la segunda en contra de la actual Gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano. Ahora prácticamente se declara enemigo de Claudia, atacando a la mandataria, cuando todavía falta mucho tiempo para las elecciones del 2021 y que no se sabe aún, cómo será la elección del PRI dentro de dos años.

El dirigente del PRI Sonora, Ernesto De Lucas Hopkins, debe de hablar con su tocayo y calmarlo un poco, o un mucho, ya que con sus declaraciones Gándara Camou hizo ver que las cosas no andan muy bien en su partido. También dio a entender que, si no lo postula el PRI candidato a gobernador, tiene otras opciones, que a como se expresó, podría ser por Morena. Los posibles candidatos del PRI podrían ser Pompa Corella o De Lucas Hopkins, con posibilidades de triunfo.

Visita Gobernadora Claudia Pavlovich a menores de Casa Esperanza

Rodeada de niñas y niños que al verla llegar corrieron a saludarla, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, recorrió la Casa Esperanza para Niños IAP, ubicada en las inmediaciones de San Pedro El Saucito; ahí se percató de la atención que les brindan al resguardarlos, su alimentación y educación que reciben. La mandataria habló con cada uno de los niños, les preguntó sus nombres, y tomada de sus manos conoció este lugar donde día a día aprenden y conviven sanamente.

Por su parte, Joel David Fernández Gámez, director de esta Institución de Asistencia Privada (IAP), informó que tienen capacidad para 36 niñas y niños, enviados por la Procuraduría de Protección de las Niñas, Niños, y Adolescentes del Estado de Sonora, para su cuidado. Fernández Gámez mostró a la gobernadora Pavlovich cada rincón de Casa Esperanza para Niños IAP, donde las niñas y niños se desenvuelven en un ambiente familiar.

“Ella se enamoró de los niños, ellos van y se le enciman y le muestran cariño y la quieren, ella vino y le encantó el lugar, no lo conocía, le encantó este lugar, hemos trabajado duro, y nos motiva mucho que se interese en nosotros”, expresó el director. Edna Grijalva Rivera, fundadora de Casa Esperanza para Niños, destacó que en este lugar se les brinda una nueva oportunidad a los menores que atraviesan por dificultades y se les ofrece un ambiente de amabilidad, aceptación y convivencia.

Casa Esperanza para Niños IAP es una institución no lucrativa, fundada en 1999 con el propósito de proveer una atmósfera de protección, nutrición, educación y amor a los niños que de alguna manera no pueden contar con un ambiente estable y familiar para su desarrollo; el objetivo es formarlos para un futuro saludable, espiritualmente íntegro y de excelencia.

Buena medida de las autoridades de recoger los vehículos extranjeros para su revisión

Buena medida tomada por las autoridades estatales y municipales de recoger los vehículos de procedencia extranjera, principalmente los de modelo reciente, que circulaban y circulan por los bulevares, calles y avenidas de Hermosillo. Estos autos, que en su mayoría no están registrados, son aprovechados para cometer ilícitos en los diferentes municipios de la entidad.

Además, las autoridades tendrán un registro de cuántos vehículos “chuecos” circulan en el estado y quiénes son sus dueños; cuántos están registrados en las empresas supuestamente defensoras del patrimonio familiar y cuáles tienen reporte de robo en la Unión Americana. Aunque usted no lo crea, la mayoría de los carros extranjeros que circulan en Sonora no están registrados.

Algunos dicen que circulan menos carros “chuecos” en Hermosillo, debido a que sus propietarios los guardaron por un tiempo, mientras termina “esta campaña” implementada por el Gobierno del Estado y los ayuntamientos de Sonora. Muchos de los conductores no cuentan con licencia para conducir, ni seguro a daños a terceros, que ahora exigen las autoridades. Qué bien.

Para las personas de escasos recursos económicos es “pesado” sacar su licencia y pagar un seguro por daños a tercero, por lo que tienen que realizar esos gastos en dos o tres intentos. Muchos conductores nunca han tenido licencia. Conozco a dos que tres personas que conducen vehículos y que nunca han tenido licencia, además, ellos no saben lo que es tener un accidente de tránsito.

También ahora circulan menos “chuecos” porque muchos de ellos son unidades robadas en los Estados Unidos y cuenta con reporte de robo en Sonora. Otros han dejado de circular ya que sus propietarios pertenecen a bandas delincuenciales, o roban por su cuanta en forma solitaria

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios… Recuerden: En política no hay amigos, solo compromisos.