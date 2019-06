Continúan trabajos en el edificio Banca Cremi

Ivanova de los Reyes

A casi un mes de clausurada la obra de remodelación, los responsables de dichos trabajos aún no presentan los permisos ante las autoridades

A casi un mes de clausurada la obra de remodelación del edificio “Banca Cremi” por parte del Ayuntamiento de Hermosillo, al no contar con los permisos para ello, la empresa responsable sigue sin tramitarlos, además de hay personas trabajando en el interior del inmueble.

Al respecto, el titular de la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (Cidue), José Carrillo Atondo, explicó que los trabajos que se están haciendo en el edificio ubicado en Elías Calles, entre Rosales y Pino Suárez, no se consideran de riesgo y no afectan lo que se les requirió.

Sin embargo, agregó, están muy pendientes verificando que no se continúen con las obras consideradas riesgosas y para lo cual necesitan los permisos de remodelación y plan de prevención de accidentes para no poner en riesgo a los transeúntes, que fue una de las razones de la clausura.

“Estamos en proceso de que ellos tengan todo en orden para que puedan continuar con la obra; entonces está parcialmente clausurado”, indicó.

Hasta el momento se desconoce el nombre de la empresa constructora que lleva a cabo la obra de remodelación del inmueble, pero están a la espera de que los responsables entreguen la documentación requerida a la dependencia municipal para revisarla y determinar si está todo en orden para que puedan continuar con los trabajos.

Cabe recordar que la Cidue clausuró la obra e impuso una multa de tres mil 800 pesos a los responsables de la obra, los que podría aumentar de continuar los trabajos sin los permisos.