AMLO se pronuncia a favor de traer los restos de Porfirio Díaz a México

El presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció este martes a favor de regresar a territorio nacional los restos de Porfirio Díaz Mori, quien gobernó el país por tres décadas y murió cinco años después del estallido de la Revolución Mexicana, exiliado en la ciudad de París, Francia.

En su conferencia de prensa matutina, el mandatario señaló que no vería mal la repatriación de los restos de Díaz que se encuentran en la actualidad en el Cementerio de Montparnasse, pues la acción incluso serviría a la reconciliación histórica del país.

“Por lo general no me gusta meterme con los muertos; son temas muy polémicos, pero no tendría yo, la verdad, ningún inconveniente si se planteara traer los restos de Porfirio Díaz, siempre y cuando lo solicitaran familiares (y) hubiese un acuerdo en general”.

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

Pide repatriación de los restos de Catarino Garza

López Obrador planteó también la repatriación de los restos de otras figuras históricas como el caudillo Catarino Garza, quien organizó una guerrilla y llamó a derrocar a Porfirio Díaz en 1891, casi dos décadas antes del Plan de San Luis de Francisco I. Madero que dio inicio a la Revolución Mexicana.

“Si se traen los restos del general Porfirio Díaz, que yo no lo vería mal, sería cosa también de traer los restos de Catarino Garza, y de otros, y que sea parte de la reconciliación, de los nuevos tiempos”.

Tras abandonar el país y ser perseguido en varios países, Garza se unió a fuerzas colombianas que combatían al gobierno del presidente Miguel Antonio Caro y murió en una batalla en Bocas del Toro, actual territorio panameño, en 1895.

Finalmente, el presidente consideró que este tipo de acciones ayudarán a la reconciliación del pueblo de México y servirán para “que cada quien tenga su juicio y aplique su criterio sobre los personajes de nuestra historia. Lo más importante de todo es no olvidar”.

“No debemos de confrontarnos, por eso, que cada quien tenga su manera de pensar, sus héroes, sus creencias, sus convicciones”, remató.

Fuente: SDP noticias