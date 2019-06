Acatará Registro Civil órdenes judiciales

A la fecha no ha recibido ninguna solicitud para cambiar de sexo o identidad de género en las actas de nacimiento, pero éstas deben venir avaladas por la resolución de un juez

La Dirección General del Registro Civil del Estado (DGRC) no ha recibido ninguna solicitud para cambio de sexo e identidad de género en las actas de nacimiento, procedimiento que se realizaría únicamente atendiendo a una orden de un juez federal, como los matrimonios igualitarios, porque en Sonora todavía no se permite al no estar contemplado en la ley respectiva.

Ulises Cristópulos Ríos, director de la dependencia comentó que el poder ejecutivo y la dependencia a su cargo, están atentos al cumplimiento de lo que decida el poder legislativo, y si se aprueba reformar la Ley del Registro Civil en materia de identidad de género, como lo propuso la diputada por el partido Morena Miroslava Luján López

Sin embargo, argumentó, hasta el momento no se ha presentado ninguna solicitud en este sentido, como sí ha sucedido con los matrimonios igualitarios.

En caso de presentarse, el procedimiento sería vía amparo, es decir el solicitante acude al Registro Civil en donde se le comunica que en Sonora no es posible al no establecerse en la ley, con esa respuesta acude a la figura del amparo y si el juez federal le concede el amparo ordena a los representantes de la dependencia estatal acatar, comentó.

Con respecto a los matrimonios igualitarios, Cristópulos Ríos comentó que se han realizado 45 en Sonora, al acudir las personas interesadas al juzgado vía amparo o juzgado de lo familiar.

En 2018 se registraron 15, de los cuales 10 fueron parejas femeninas y cinco masculinos, y en este año van cuatro, dos femeninos y dos masculinos, puntualizó.