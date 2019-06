De pronóstico reservado fallas en Aguah

Sigue “Gober” sumando con Federación

Al pie de la letra reinstalación de “Profes”

Ya multan por el revisado en el “otro lado

De pronóstico reservado fallas en Aguah…Con todo y que se da por descontado que el Día del Padre celebrado ayer no se la pasaron “secos” los habitantes del Norte de “Hornosío”, por que de alguna manera debieron haberse hidratado para festejar, pero la que vaya que sí que está de pronóstico reservado, es la baja presión de agua que ha salido a flote que hay en ese sector, a raíz de los calorones. De ese pelo.

Pues el resurgimiento de los bloqueos de bulevares por parte de los sedientos vecinos de esa zona de esta ardiente Ciudad del Sol, que en los últimos días han formado unas vallas humanas para cerrar el tráfico sobre transitadas vialidades como el Solidaridad y Progreso, entre otras, para protestar por esa falta de vital líquido, dejan en claro que Agua de Hermosillo (Aguah) no se está dando abasto. De ese tamaño.

No en balde es que la directora de esa paramunicipal, María Olivarrieta Carmona, tuviera que salir a aclarar que no hay tandeos, por según esto tenerse el recurso hídrico para abastecer a todos lo sectores, y que dizque sólo es un problema de distribución, por como se ha disparado la demanda en las llamadas “horas pico” en otras áreas, por las temperatura de casi 50 grados centígrados que se han registrado.

Aunque la cuestión es que sin tandeadas o no, pero lo cierto es que la semana pasada hizo crisis esa falta de ese elemento potable, por como en una treintena de colonias no saliera agua en las llaves, afectando a más de veinte mil usuarios, de ahí el porque salieran a las calles para pedir la exigir una solución de María Victoria y sus operadores, por el riesgo de deshidrataciones en que los ponen, y no es para menos. ¡Zaz!

Así que será el sereno, pero todo hace indicar que la sorpresiva seguidilla de récord de calor que se presentaran, y que llegaran a los 48 grados, es evidente que rebasaron las previsiones que pudieron haber tenido los de Aguah, si es que las tuvieron, a partir de que de antemano se sabe que en ese punto de esta “Capirucha” urge la construcción de un acuaférico para resolver de fondo esa problemática. ¡Tómala!

A parte de que es una deficiencia que se les ha juntado con otras fallas, como lo reconociera Olivarrieta Carmona, al “apechugar” que sumado a eso han enfrentado que tienen algunos pozos abatidos, y por si eso fuera poco otros más que han dejado de funcionar por vandalismo y “apagones” eléctricos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), contra la que igual se han manifestado. ¡Pácatelas!

Ante lo que se concluye que a la mera hora de esos “infiernos” que se han sentido, de ambas instancias no se ha hecho una, de ahí el porque de la desesperación de esos miles de ciudadanos, por a la vez haberse quedado sin agua ni “luz”, de ahí el porque no les quedar “díotra”, más que el salir a protestar, por salirles con la aparente y reiterada excusa, de que están haciendo ajustes para resolver esa doble emergencia.

Porque sí bien los calores ya dieron un tregua, al descender a los aproximadamente 40 grados centígrados, habrá que ver si los de Aguah y la CFE ya ajustaron esas deficiencias, porque de lo contrario no sería nada extraño el que se reanudaran esas bloqueadas en las principales arterias viales y con sobrada razón, por no haber nada más desesperante, que el no tener agüita y “corriente”. ¿Qué no?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Sigue “Gober” sumando con Federación…Y la que vaya que ha seguido sumando por todos lados, con el llamado gobierno de la Cuarta Transformación, encabezado por el “Pejidente” de la Nación, Andrés Manuel López Obrador, es la “Gober” Claudia Pavlovich Arellano, y para prueba está que ahora viniera el Procurador Fiscal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Carlos Romero Aranda.

Toda vez que Romero Aranda hizo el viaje a esta Capital para despejar dudas, a fin de explicar y promover el Decreto de Estímulos Fiscales para la Región Fronteriza Norte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2018, de ahí que sostuviera una reunión con representantes del sector empresarial y productivo de Sonora, a solicitud de la Mandataria Estatal. De ese vuelo.

Es por eso que no fuera un encuentro producto de la casualidad, sino de un cabildeo que Claudia tuviera el pasado 16 de mayo con el citado funcionario federal, en el que acordaran ese acercamiento de primera mano con el empresariado sonorense, con la mira puesta en exponerles el cómo viene esa nueva Ley, en aras de que aprovechen de mejor manera los recursos fiscales a los que tienen derecho. ¡Órale!

Derivado de que se desconoce a detalle esa legislación que en el Estado va dirigida a los municipios de San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, Sonoyta, Caborca, Altar, Sáric, Nogales, Santa Cruz, Cananea, Naco, y Agua Prieta, donde pueden acceder a la baja del IVA del 16 al 8%, y el ISR del 30 al 20%, así como el alza al doble del salario mínimo y homologación del precio de las gasolinas con los EU.

Casi por nada es que Carlos ponderara y reconociera el respaldo de Pavlovich Arellano para socializar las ventajas de esa modalidad fiscal, con la que busca hacerse más competitivas a las fronteras, y que en éste caso más sonorenses puedan acceder a ella, de ahí que la misma Ejecutiva exhortara a los empresarios a “sacar raja” de ese buen ambiente y relación que ha propiciado con la Federación. ¡Qué tal!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Al pie de la letra reinstalación de “Profes”…Quien dan cuenta que casi ya mandó a decir: ¡Yo no tengo problema con eso!, como reza la famosa expresión, es el secretario de Educación y Cultura (SEC), José Víctor Guerrero González, tocante a que desde éste lunes pudieran empezar a reinstalar a los 53 profesores cesados por no presentar la evaluación de la derogada Reforma Educativa. Así el dato.

Ya que de acuerdo a lo adelantado por Guerrero González, lejos de complicarse la vida, únicamente puso los puntos sobre las íes, respecto a que sólo están a la espera de la definición de los lineamientos de parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP), cuyo representante aquí todavía se ignora quién es, para saber cómo o en qué términos se concretaría ese proceso de volverlos a sus puestos de trabajo.

Para el caso lo único que está muy claro, es que son 43 maestros del nivel de Educación Básica y 10 de Preparatorias federales, la mayoría perteneciente a la reaccionaria Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que es la que en todo momento se opusiera a esa reformada educativa impulsada por el ex “Presi”, Enrique Peña Nieto, y que le echaran abajo los de Morena.

Así que a partir de lo ventilado por José Víctor, ya lo que solamente faltará ver, son las letras chiquitas o condiciones de esa reinstalación para que vuelvan a las aulas, es decir, el tener todos los pelos de la burra en la mano, referentes a las cuestiones legales para cumplir con esa disposición, por suponerse que igual incluirá el pago de salarios caídos, por lo que sí que tendrán su buena “bachicha”. A ese grado.

Por cierto que el de la SEC acaba de pasar una prueba más, por como trascendiera que desde ayer ya pueden consultarse los resultados del proceso Prepa Sonora 2019 en el portal www.prepasonora.gob.mx, luego de que el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval) entregara los listados de asignación al Gobierno del Estado, que es donde aparece en que escuelas quedaron.

Y es que contrario al pasado, en que afloraban tantas quejas por los resultados de esos exámenes para definir las “Prepas” donde habrán de estudiar los aspirantes, ahora hasta se instaló un Comité Estatal de Transparencia, con tal de erradicar las clásicas “palancas” o privilegios. Más menos así el adelanto.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Multan por el revisado en el “otro lado…Ahora sí que por si algo le faltara a los sonorenses que cruzan pa´l el “otro lado”, derivado de las reiteradas amenazas de todo tipo del Presidente gringo, Donald Trump, ahora está la advertencia que hiciera el Departamento de Tránsito Municipal en Nogales, de que en el territorio gabacho están multando hasta con 300 dólares por no traer el revisado vehicular.

Al aflorar que los oficiales de la Policía de Nogales, Arizona, ya también están parando e infraccionado a los conductores mexicanos por ese motivo, cuando antes solamente los detenían por la falta de revalidación de placas, pero ahora también por esa causa, que para los estadounidenses es equivalente a la verificación de los vehículos, para asegurar que anden bien, o al “cien”. Ni más ni menos.

Eso al trascender que a los automovilistas ya los están previniendo de esa disposición de la que poco se sabe, pero que igualmente está contemplada en el artículo 53 de la Ley de Tránsito del Estado de Sonora, el cual especifica que los autos tienen que renovar esa revisada cada seis meses, porque de lo contrario serán objeto de una infracción al circular por las calles mexicanas. En esos términos la novedad.

Lo que explica el exhortó que ya les hicieran a los que viven en la frontera nogalense, que hoy en día es gobernada por el alcalde emanado de Morena, Jesús Pujol Iraztorza, para que lleven sus “carruajes” a esa verificada que realizan en Seguridad Pública, y les chequen desde las luces, hasta las direccionales, claxon, preventivas, espejos, el no traer ventanas quebradas, ni polarizados, y que no contaminen.

De esa forma es que ya por todos lados están monitoreando a quienes visitan Arizona, no obstante y que es una Nación en la cual las leyes sí se aplican, no como en México, donde la mayoría son “muertas”.

Correo electrónico: [email protected]