Las mujeres que hablan mucho viven por más años, según experto

Cuando una persona habla mucho decimos que “habla hasta por los codos”, pero seamos sinceras, ¡a todas nos encanta tomar la palabra! Además de los múltiples beneficios, la comunicación es una extensión del lenguaje que nos permite crear lazos, expresar emociones y sentimientos, pero por si fuera poco un experto asegura que las personas que hablan mucho viven por más años.

De acuerdo con el psiquiatra español, Luis Rojas Marcos, en su libro “Somos lo que hablamos”, reveló que las personas que pronuncian más de 15 mil palabras al día son capaces de vivir por más años.

Muchas veces se dice que el secreto de la longevidad está en nuestros genes, sin embargo, un grupo de científicos del Albert Einstein College of Medicine y de la Universidad Yeshiva, en Estados Unidos, demostraron que ser una persona extrovertida, “parlanchina”, optimista y tolerante, contribuye a que su calidad de vida mejore y por ende aumenta su longevidad.

Para llegar a este resultado, los científicos realizaron un estudio con 250 personas con edades entre los 95 y 100 años, en el cual, analizaron la relación entre sus personalidades y su genética. A través de análisis de personalidad, las personas demostraron que reunen cualidades positivas y en común, ¡gozan de hablar hasta por los codos!

Por su parte, el especialista Rojas Marcos, asegura que las personas “parlanchinas” viven con más satisfacción, son más sanas y también viven durante muchos años. Y si no tienes con quién echar el chisme, no te preocupes, dicen que hablar con extraños nos brinda estos beneficios (obviamente por seguridad, no digas datos muy personales).

En su libro, el psiquiatra explica que son las mujeres las que desarrollan más fácilmente la habilidad de tomar la palabra y no tienen ningún problema con hablar y hablar durante muchas horas, ya que, las mujeres tenemos altos niveles de proteína FOXP2, la cual es conocida como “la proteína del lenguaje”.

Y bueno, no es algo nuevo que se diga que las mujeres hablamos más que los hombres, pero mientras ellos emiten alrededor de 7 mil palabras al día, nosotras somos capaces de emplear hasta más de 20 mil palabras, ¿sorprendente, no?

Aunque también existen casos de mujeres que hablan mucho más que otras, quizá tu hermana sea una de ellas y podría traerte efectos muy positivos en tu salud.

Ahora que ya sabes esto, no te sientas mal si alguien te dice que te la pasas hablando todo el día porque si algo es seguro es que ¡vivirás por muchos años!

