Germán Martínez vuelve al Senado; niega ruptura con AMLO

El ex director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Germán Martínez Cázares, negó este lunes que se haya distanciado del presidente Andrés Manuel López Obrador pese a su salida del organismo en mayo pasado.

Además, el expanista confirmó que se volverá a ocupar su curul en el Senado de la República tras renunciar a la dirección del IMSS, y permanecerá en el grupo parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

En entrevista con Carlos Loret de Mola para el noticiero matutino Despierta, de Televisa, el exfuncionario señaló que fue una decisión muy dura separarse del instituto, pero considera que era lo mejor y que servirá mejor al país dede la cámara alta.

“Sí, sí fue difícil; mi vida esta hecha de rupturas y siempre que ha habido una ruptura me va bien. No es mi vocación aferrarme a los cargos de poder”.

GERMÁN MARTÍNEZ

Descarta ruptura con AMLO

Además, Martínez Cázares se refirió a las disputas que sostuvo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por temas presupuestarios, que lo orillaron a separarse de su cargo, y afirmó que no vale la pena pelear por el poder si en la disputa sufrirán los pacientes.

“Yo sí tenía alguna disputa con algunos duendes hacendarios, la verdad es que no vale la pena estar ahí. Que Zoé (Robledo, nuevo director del instituto) restablezca la relación con Hacienda y que se entreguen medicinas y se abata la lista de espera en el IMSS”.

GERMÁN MARTÍNEZ

Asimismo, recalcó que no existe una ruptura con el presidente de la República. “Claro que no. Yo permanezco en Morena, apoyo al presidente López Obrador, apoyo a su vocación de igualdad y de decencia. Sé decirle no, pero también se construir un sí”.

Germán Martínez no buscará gubernatura de Michoacán

Finalmente, Germán Martínez negó también que entre sus planes a futuro esté la gubernatura de su estado natal, que se renovará en 2021, pues su ambición por Michoacán “es menor que mi amor por Michoacán”.

“Quiero más a Michoacán que a la gubernatura. La verdad es que Michoacán necesita un cambio, sí, claramente, necesita acabar esta negra y oscura noche de crimen e inseguridad, de pobreza. ¿Quiero contribuir a eso? Sí, pero hay otros nombres para encabezar esa lucha y yo no. ¿Queda claro?”.

GERMÁN MARTÍNEZ