Entrega Gobernadora Pavlovich primeros apoyos del programa “Soy Pilar”

En una respuesta rápida y efectiva, a un mes de haber iniciado el programa “Soy Pilar”, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano ayudó a salir adelante a las primeras 40 mujeres quienes ya recibieron certificados y créditos con lo que podrán instalar su propio negocio, harán crecer el que ya tienen y, sobre todo, mejorarán su calidad de vida y la de sus familias.

La mandataria estatal explicó que el programa genera oportunidades, a través del autoempleo, para este grupo de la población que quiere iniciar o ampliar sus negocios, y así aumentar la economía de sus hogares, por lo cual, además del crédito social que se les otorga, también se les brinda capacitación con base en sus habilidades.

“Es muy importante que ustedes crean en ustedes mismas, y hoy están dando un paso muy importante, porque yo sé que voluntad no les falta, ni ganas, yo sé que lo van a hacer muy bien, lo importante es que alguien las apoye”, indicó.

La aplicación del crédito proveniente de este programa es para la compra de maquinaria, mobiliario, equipo o capital de trabajo; así como remodelación o adecuaciones al local del negocio, excluyendo acciones de construcción o compra de vehículos.

Manuel Puebla, secretario de Desarrollo Social en Sonora (Sedesson), destacó que “Soy Pilar”, desde su lanzamiento el mes pasado, ha recibido 300 solicitudes de mujeres interesadas en autoemplearse.

“El pasado 9 de mayo, como ustedes recordarán, estuvimos en Cócorit lanzando este programa, un programa que nos tiene reunidos aquí otra vez, para ya otorgar las primeras 40 constancias de crédito, a 40 mujeres jefas de familia que luchan todos los días por sacar a su familia adelante”, señaló.

Participan estudiantes universitarios en programas de Salud Sonora: Gobernadora

La activa colaboración de universitarios en el sector salud permite que los servicios se amplíen y lleguen a más personas que los necesitan, y como ejemplo está el programa “Médico en tu familia”, en el cual ellos participan y a través de éste ya se atiende en sus casas a personas que no pueden acudir a una clínica, subrayó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, al firmar con autoridades universitarias el convenio de colaboración por el Corredor Académico de la Salud.

Con esta acción, la Secretaría de Salud de Sonora suscribe convenios de colaboración en materia de servicio social y prácticas profesionales de los alumnos de la Universidad de Sonora, la Universidad Estatal de Sonora, la Universidad Durango Santander y la Universidad del Valle de México, para crear acciones en forma conjunta, a fin de mejorar la operación y calidad de los servicios de salud, además fortalece la coordinación institucional.

En presencia de José Víctor Guerrero González, secretario de Educación y Cultura, rectores de universidades y alumnos universitarios, la gobernadora Pavlovich agradeció a los estudiantes de distintas universidades su colaboración para acercar los programas del sector salud a la población de Sonora.

“Gracias a ustedes, y con la colaboración de ustedes, vamos a poder ampliar nuestros servicios de una manera mucho más efectiva, y con estos programas realmente tenemos la seguridad que nos va a hacer marcar la diferencia, como Médico en tu familia, Casa saludable, y algo a lo que yo le apuesto mucho, al programa Ponte frente al espejo”, señaló

Hay escasez de agua en Hermosillo; las autoridades lo niegan

Aunque las autoridades municipales afirman que no hay escasez de agua en Hermosillo, los vecinos del Norte de la ciudad aseguran todo lo contrario, por lo que la alcaldesa debe de atender en forma personal las quejas y no dejar todo en manos de sus funcionarios. Celida López Cárdenas (Presidente Municipal), tiene que resolver el problema, porque en estos tiempos de altas temperaturas no se deben dejar “a la buena de Dios” a las familias y menos a los niños.

Es muy cómodo para los funcionarios de la Comuna tomar decisiones desde la comodidad de sus oficinas refrigeradas y recargados en un amplio sillón, mientras los habitantes de Hermosillo sufren de calor la mayor parte del día. Celida debe de “tomar el toro por los cuernos” y hacerles más caso a los vecinos que a sus funcionarios. Los funcionarios le pueden mentir por cuidar su chamba y los vecinos no, porque ellos están sufriendo en carne propia por las altas temperaturas.

No sé si la alcaldesa tenga un Plan de Gobierno por tres años o más, se nota que no, porque lo que debe de atender las quejas y suplicas de los habitantes del Municipio de Hermosillo. La gente de Hermosillo es buena y es raro que presionen a sus gobernantes, por ese motivo, cuando se manifiestan a través de los medios se deben de atenderse, que no esperen que estos salgan a las calles a protestar públicamente.

Qué bueno que disfrutaron en sana paz el día del Padre. Abrazos

Buen clima les tocó a los padres de familias que celebraron su día con una temperatura de 40 grados centígrados a la sombra. Recuerden que se habían registrado hasta 50 grados, pero ya con esta disminución de calor se pudieron disfrutar mejor las cervezas y los refrescos en las reuniones familiares. Muchos papás la “agarraron” desde el sábado, aunque la celebración oficial fue el domingo. Qué bien, de todas formas, ojalá la hayan pasado muy bien…Abrazos.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios… Recuerden: En política no hay amigos, solo compromisos.