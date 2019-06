Edith González habría muerto sin perdonar a Daniel Bisogno por insultante comentario

El presentador de televisión Daniel Bisogno continúa en el ojo del huracán. Ahora, tras el reciente fallecimiento de la actriz Edith González, debido al cáncer que padecía, vuelve a ser noticia el resentimiento que la rubia le tenía, por un desagradable comentario que el conductor de Ventaneando le dedicó en redes sociales cuando ella se integró a las filas de Televisión Azteca.

Una simpatía que se esfumó tras incidente con Edith

Durante el fin de semana, usuarios de redes sociales expresaron su apoyo al también comediante, luego de destaparse la supuesta traición que habría sufrido a manos de su gran amiga y comadre, Raquel Bigorra.

Aunque “El Muñeco” se ha ganado el desprecio de muchos por los comentario polémicos que suele hacer en el programa Ventaneando, la situación con su comadre le ganó una ola de simpatía que ahora parece estar esfumándose y nuevamente comienzan a correr los comentarios en su contra, por haberle provocado un fuerte disgusto a la fallecida protagonista de la telenovela Corazón Salvaje.

Todo sucedió en el año 2010, cuando la actriz de amplia trayectoria en Televisa, comenzó a trabajar para la televisora del Ajusco. A Bisogno parece no haberle gustado este intercambio de talento, pues le dedicó un polémico mensaje en Twitter donde la calificó como “cascajo”:

“Letrero visto afuera de TV Azteca “Se recibe cascajo (sic)”, escribó en su cuenta @DaniBisogno.

Fue castigado en TV Azteca, pero Edith González nunca lo perdonó

Esto habría provocado un fuerte enojo en la rubia actriz, quien desde entonces detestó a Bisogno, como él mismo lo reconoció en una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda, el pasado mes de enero:

“Estaba en el Tenorio y veo cómo anuncian que traían a Edith González con orquesta y se armó un especial y todo, y yo puse en mi Twitter ‘se recibe cascajo’, y no olvídate, hasta la fecha no me habla Edith González”, recordó.

El conductor de Ventaneando señaló que esa situación lo metió en problemas con los ejecutivos de la empresa, quienes lo castigaron “severamente”, según reconoció.

Además, dijo que a pesar de haber pasado casi 10 años de lo sucedido, Edith continúo manteniendo su distancia con él, al grado que cuando grababan los promocionales de Navidad, “no me abraza”, destacó.

Esto hace pensar que la actriz dejó esta vida sin perdonarle al también productor de teatro su insultante comentario.

Fuente: SDP noticias