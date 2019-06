¿Edith González fue la mejor Aventurera? Niurka responde

A pocos días de la muerte de Edith González, ocurrida el pasado jueves tras perder la batalla contra el cáncer de ovario, medios no tardaron en buscar la opinión de Niurka Marcos sobre la reciente declaración de Carmen Salinas, quien considera que la mejor Aventurera es sin duda la que encarnó la ya fallecida.

A la cubana, quien también tuvo la oportunidad de protagonizar la puesta en escena, no le gustó escuchar las palabras de la productora por lo que se autonominó la mejor dejando claro que no hubo roces con Edith.

“Está muy fuera de lugar tu comentario. No hay ningún tipo de roce, la señora cumplió su objetivo, hizo cosas hermosas y como cualquier ser humano se equivocó. Yo fui la mejor aventurera I’m sorry for everybody. Esté quien esté y se quede, vaya, se suba, se ponga…quien quiera verlo, pero para acabar de terminar que es lo más importante, ojalá le hubieran hecho ese homenaje no a Edith, a todos los que se nos han ido pero en vida”.

Asimismo pidió que si alguien piensa en realizarle un homenaje a ella, sea en vida y sino por lo menos que el día de su partida se arme la fiesta.

Edith González fue la primera Aventurera

Edith fue la primera en personificar a Elena Tejero en teatro, puesta en escena producida por Carmen Salinas y las hermanas Vallejo en 1997. Esta fue la adaptación de la película del mismo nombre dirigida por Alberto Gout que se publicó en 1949.

