¿Cuál es la diferencia entre un esguince y una torcedura?, puede doler igual pero no son lo mismo

Quién de nosotros no ha dado un mal paso que es tanto el dolor que terminamos yendo al médico de emergencia y podría decirnos que solamente se trató de una torcedura, pero, ¿sabes cuál es la diferencia entre una torcedura y un esguince?

De acuerdo con un estudio publicado por The National Institute of Health, Estados Unidos, el esguince es más delicado que una torcedura, porque es más profundo y tarda más en recuperarse.

La torcedura es una lesión que no es tan profunda, pues regularmente no involucra ligamentos, músculos, huesos o articulaciones. Se podría decir que es una lesión superficial y simplemente es eso una torcedura de alguna extremidad pero no afecta a profundidad, solamente los tejidos blandos. El dolor regularmente es momentáneo y con alguna pomada contra torceduras se alivia.

En cambio el esguince, puede dañar más profundamente y sí es necesario llevar a cabo un tratamiento para sanar los tejidos. Esta lesión se caracteriza por el estiramiento, distención o desgarre de músculo por algún tipo de traumatismo.

Existen distintos grados de esguinces:

Primer grado: el estiramiento es ligero y daña levemente las fibras de los tejidos. Es el que podría confundirse con una torcedura, ya que la lesión no es grave y puede curarse con reposo, antiinflamatorio y compresas de agua caliente.

Segundo grado: este tipo de esguince es más serio y más doloroso, pues es el desgarre parcial del ligamento y las articulaciones tienden a debilitarse. En este caso es necesario inmovilizar por medio de una férula o vendaje, así como seguir el tratamiento médico y las terapias físicas.

Tercer grado : este es el esguince más delicado de todos, de hecho algunos expertos indican que es mejor la fractura que un esguince de tercer grado; pues causa inestabilidad y se traduce a cuando el ligamento está a punto de romperse. En algunos casos es necesario someterse a cirugía o inmovilizar por completo. La recuperación es más lenta y puede ser dolorosa.

Es muy importante que ante cualquier percance muscular o articular se acuda con un especialista (traumatólogo u ortopedista), para que indique el tratamiento a seguir. Es importante seguirlo al pie de la letra.

Ahora sabes la diferencia entre torcedura y esguince. Es importante que lo tomes en cuenta para saber cómo actuar ante un percance y no intentar mover al lesionado.

Fuente: Salud 180