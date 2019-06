¿Cómo saber si soy alérgica a un medicamento?

Antes de tomar cualquier medicamento debes consultarlo con tu médico de cabecera, pues al automedicarte no solo corres el riesgo de que determinado fármaco no tenga el efecto esperado, sino que te cause alguna reacción alérgica. Si te preguntas cómo saber si eres alérgica a un medicamento, sigue leyendo y ¡sal de dudas!

La alergia a un medicamento se da cuando el sistema inmunológico lo rechaza y puede ser mortal.

De acuerdo con especialistas de Mayo Clinic, las principales señales de alerta de alergia a un medicamento son:

– Urticaria

– Fiebre

– Erupción

– Hinchazón

– Dificultad para respirar

– Moqueo

– Ojos lloroso o irritados

Entre los factores de riesgo de alergia a un medicamento están antedecedentes familares con alergia a ciertos medicamentos, consumo de un medicamento de manera prolongada o en dosis elevadas, tener otro tipo de alergias como alimentarias, al polvo, perros, entre otras.

Ojo, una consecuencia peligrosa de la alergia a los medicamentos es la anafilaxia, que provoca que los sistemas del cuerpo dejen de funcionar con normalidad y que de no atenderse de manera inmediata puede causar la muerte.

Los signos de alerta de la anafilaxia son dificultad para respirar, náuseas, diarrea, vómitos, disminución de la presión arterial, convulsiones, pérdida del conocimiento y mareos.

Es crucial que ante cualquiera de estos síntomas acudas de manera inmediata a urgencias médicas.

Para saber con certeza que eres alérgica a un medicamento es importante acudir con un alergólogo quien te pedirá realizarte pruebas cutáneas de alergia o pruebas de sangre.

Ya lo sabes, ante cualquier signo de alergia a un medicamento , suspéndelo y acude con tu médico. Recuerda ¡no te automediques!

Fuente: Salud 180