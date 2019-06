Canalizan operadoras de 911 a 25 mujeres al ISM

Se les brindará asesoría sicológica o legal, de acuerdo a como lo requieran las féminas que han utilizado la aplicación Mujeres Seguras

Alrededor de 25 reportes realizados, a través de la aplicación Mujeres Seguras, han sido canalizados por operadoras del número de emergencia 911 al Instituto Sonorense de las Mujeres (ISM), para su seguimiento, informó Blanca Saldaña López.

La coordinadora ejecutiva del ISM señaló que es un compromiso y responsabilidad del Instituto dar seguimiento a cada caso que se refiere, ya sea para brindar atención sicológica o asesoría legal, de acuerdo a lo que las mujeres requieran, y en el caso de los reportes recibidos en la aplicación, dijo, se les ha buscado a cada una para ofrecerles la atención.

“La creación de la aplicación Mujeres Seguras viene a dar una herramienta más para garantizar la tranquilidad de las sonorenses, por eso es muy importante que sigamos promoviéndola y que cada una de nuestras adolescentes y mujeres la tengan en su celular”, indicó Saldaña López.

Aclaró que de los casos que se refieren del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i), las mujeres que no llegan a ser atendidas por personal del ISM es porque ellas no lo desean y no se les puede obligar.

“Cuando a nosotras nos refieren casos, las buscamos y ofrecemos nuestro apoyo, sin embargo, si ellas no lo desean no podemos obligarlas, porque ahí también estaríamos incurriendo en una falta”, reiteró.

Saldaña López detalló que el proceso inicia desde que una mujer pide ayuda, ya sea a través de la aplicación o con una llamada directamente al número de emergencias, y éstas se transfieren a las sicólogas del ISM asignadas al C5i, quienes, dependiendo del caso, pueden brindar contención y asistencia vía telefónica.

“Los casos que son emergencias, en los que las mujeres se encuentran en ese momento en situación de riesgo, corresponde a elementos policiales acudir de inmediato a su auxilio, sin embargo, nuestras compañeras sicólogas que se encuentran ahí (C5i) nos pasan los reportes y nosotras le damos seguimiento a través de llamada y, de requerirse, visitas a su domicilio”, insistió