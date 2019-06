Avalan empresarios decomiso de “chuecos”

Dirigentes de organismos empresariales consideraron que los decomisos de autos de lujo de procedencia extranjera y de modelo reciente, generan seguridad en el sector

Como una medida de seguridad para evitar que actos ilícitos se lleven a cabo en automóviles sin registro, empresarios sonorenses avalaron el decomiso que autoridades municipales y estatales realizan de vehículos de lujo de procedencia extranjera considerados de lujo modelo, 2010 en adelante o con reporte de robo.

En entrevista, distintos líderes de cámaras empresariales de la entidad coincidieron en que la detención de estos vehículos de lujo mejor conocidos como “carros chuecos” ya era necesaria, al transitar una cantidad considerable de vehículos de alta gama de procedencia extranjera, que además se detectó su utilización para cometer actos ilícitos.

Ario Bojórquez Egurrola, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Hermosillo, señaló que la intención anteriormente de permitir la circulación de los también llamados “autos chocolate”, era apoyar a la economía familiar, sin embargo, estos vehículos que están siendo decomisados no cumplen con ese objetivo al ser de lujo y utilizarse para cometer, en muchos casos, actos violentos o robos.

“Ahora se ven carros de modelo reciente y estamos en contra de eso, más por la cuestión de la seguridad que representan los incidentes de violencia o de atracos, con un registro alto en ese tipo de vehículos”, afirmó.

Por su parte, Martín Humberto Salazar Zazueta, vicepresidente de la Federación de Cámaras de Comercio, Servicio y Turismo del Estado de Sonora, consideró justa la medida de que sean modelos a partir del 2010, los que se estén decomisando por parte de las autoridades.

“La medida que se tomó que sean del 2010 en adelante, la considero muy buena, porque son carros que verdaderamente son caros, entonces la gente que está adquiriendo esos vehículos sí tienen la manera de comprar un carro nacional, entonces no se me hace justo que se vean autos de lujo y que no pagan ningún tipo de impuestos”, indicó.

Gabriel Zepeda Vásquez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) en Hermosillo, indicó que, así como en Hermosillo, el operativo de decomiso se debería realizar en toda la entidad.

“Nosotros consideramos que debe de ser en todo el estado, porque nosotros tenemos noticias que algunos carros que son de procedencia extranjera se han utilizado para cometer actos ilícitos”, afirmó.

Ante las medidas realizadas por el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Hermosillo, con la detención de los vehículos de lujo de procedencia extranjera, más municipios de la entidad efectuaron su solicitud a la administración estatal, para que estos operativos se realicen en Cajeme, Empalme, Guaymas, Navojoa, Caborca, Nogales, San Luis Río Colorado, Santa Ana y Puerto Peñasco