“Roba corazón” a sus fans Enrique Iglesias

En sus inicios, con apenas 20 años, Enrique Iglesias despertaba en sus fans atracción e histeria. Ahora, a sus 44, el español sigue causando el mismo efecto.

La noche del sábado, el hijo de Julio Iglesias llevó a tierras regias su pop latino en un concierto que trastornó los sentidos de siete mil espectadores (cifra oficial).

Un juego de rayos láser en el Auditorio Citibanamex, a las 21:42 horas, formó parte de la antesala del concierto del español.

Junto a siete músicos y una corista, el madrileño regaló un espectáculo en “spanglish”, combinó sus éxitos en inglés y en español.

Los asistentes no se mostraron tan entregados al comienzo, debido quizás a que los primeros temas fueron en inglés: “Move To Miami”, “I’m A Freak”, “I Like How It Feels” y “Heartbeat”.

El ambiente festivo fue notorio cuando cantó “Duele el Corazón” porque todos de pie en el Auditorio, lo acompañaron.

Por primera vez se instaló al frente de la pasarela que adornó su producción para cantar más cerca del público la balada “El Perdedor”, que grabó con Marco Antonio Solís.

Con esa melodía, Enrique sí que se robó el corazón de todos por su letra y porque fue la primera que se escuchó que cantó en vivo.

Después de este momento romántico y ya entrado en confianza, invitó a los asistentes a bailar hasta “El Baño”.

2Dos preguntas ¿cuántos hombres hay aquí esta noche?”, un “buuu2 generalizado fue la respuesta.

Pero cuando volvió a preguntar “¿cuántas mujeres?”, el grito femenino retumbó en el recito.

Confesó que desde los 13 años su mejor terapia para hablar frente a frente ha sido a través de la música.

“Hace 10 años mi novia me dijo ‘ya vete; llegas borracho a casa’… y estuve tres meses de gira. En el fondo sabía que la había cagado y escribí esta canción”, dijo para interpretar “Loco”.

Aunque tiene una amplia discografía plagada de éxitos, el español se dio un gusto.

“Hay canciones que escuchas de otros compositores y dices ‘ojalá, daría lo que fuera por escribir esa canción y esta es una de ellas”, expresó para hacer una versión corta de “Yellow”, cover de Coldplay.