Cobran a vecino mil 273 pesos al mes sin tener agua

Los últimos tres meses han sido un calvario para el señor Antonio Robles Tanori, sobretodo con las temperaturas tan extremas que se registraron en la Ciudad porque no tiene “ni una gota de agua” en su propiedad ni para tomar, pero los recibos le siguen llegando puntualmente.

El denunciante quien tiene su domicilio la colonia Ladrilleras ubicada en el sector al norponiente de la Ciudad, aseveró que ya ha acudido al Ayuntamiento pero no le han resuelto nada y sigue pagando facturas de mil 273 pesos al mes, sin contar con el servicio.

Señaló que el recibo está facturado como uso comercial pese a que es un sólo un cuartito en el que vive, y donde sólo tiene un pequeño cooler para sobrellevar el calor; además aseguró que en los últimos tres meses no le han tomado lectura al medidor, solo le llegan los recibos con ese cobro.

“No vienen a tomar la lectura, mandan el recibo nomás; tengo que andar echando agua con un bote al cooler, me cuesta trabajo andar trayendo agua para echarle al aparato, para los perros y para regar una que otra plantita”, expresó.

Desde hace más de 40 años, Robles Tanori tiene esa propiedad y hasta hace tres meses empezó a tener ese problema con el agua y las altas facturas, y que solo afectan a su persona, ya que las viviendas contiguas hay baja la presión, pero si tienen este servicio.

“Los vecinos tienen poquita agua…pero tienen; aquí ni para agarrar en una cubeta”, expresó.

Manifestó que con ayuda de su hijo y sus vecinos quienes le acarrean agua es como ha podido subsistir y aminorar el calor.

Debido a la ausencia del vital líquido, los árboles que tiene sembrado en su terreno se están secando y la tierra relumbra de lo reseca que esta por la falta de riego.

En los alrededores se observan pequeños galones tirados y a un costado del cooler una cubeta para echarle agua al aparato y remojar también las rejillas para que refresque un poco el aire que arroja.

Al interior del cuarto, en un pequeño espacio tiene puesta una silla frente a las rejillas del cooler para sentarse a descansar y le dé el aire fresco, pero debido a la falta de agua, tiene que cuidar la que tiene en la cubeta y abrir las puertas para que corra aire.

Es una injusticia que no tenga agua, expresó el perjudicado, quien a pesar de no tener este servicio en su inmueble sigue pagando puntualmente el recibo que le llega con los cobros excesivos sin utilizar el recurso vital.

El denunciante quien es un adulto mayor, llamó a las autoridades de Agua de Hermosillo para que verifiquen el medidor y le restablezcan el servicio de agua potable en su inmueble lo antes posible ante las altas temperaturas que se registran en la ciudad, ya que no tiene adeudos con la Paramunicipal y no es justo que no salga agua de la llave.