Que habrá carrera de Seguridad Pública

Clausura de taller debe ser un precedente

Tiene efecto en agua y la “luz” el calorón

Pone la muestra a más de cuatro “El Pato”

Que habrá carrera de Seguridad Pública…Y para que vean a que grado ya está la inseguridad, o problemática de la violencia, es que quien adelantó que para el 2020 ya proyectan la apertura de una licenciatura enfocada en Seguridad Pública, es el rector de la Unison, Enrique Velázquez Contreras, con lo que una vez más estarían confirmando el “estar en la jugada” y a la vanguardia. ¡Órale!

Toda vez que de acuerdo a lo ventilado por Velázquez Contreras, es una propuesta de oferta educativa con la que ya estarían yendo muy a la segura, tan es así que manejara que hoy por hoy se encuentran en la etapa de definición, a fin de concretar todos los detalles de la misma, empezando por el nombre que le pondrían, que sería el de Criminología, Seguridad Pública o Seguridad Ciudadana. ¿Cómo la ven?

A ese grado esta la sensibilidad mostrada por los operadores de la Universidad de Sonora (Unison), encabezados por Enrique Fernando, bajo la perspectiva de que es importante la formación de más científicos en esa materia, para que estudien esos temas y propongan soluciones, a fin de hacerle frente a un problemón que ya ¡está mundial!, por como no sólo en México y Sonora ha ido a la alza.

De ahí el acierto de Velázquez y compañía, porque estarían preparando expertos en esa carrera, aprovechando la experiencia que ya tiene la Máxima Casa de Estudios en ese ámbito, al por ejemplo contar con especialistas en criminología, que son los que desde ya están corriendo el lápiz para aportar ideas, de ahí que tal vez para agosto del próximo año, ya la estarían aperturando. Así el dato.

Es por lo que anticiparan que ya trabajan para darle forma y concretar con todas las de la Ley lo que sería esa nueva especialidad para preparar profesionales en esa área, como lo implica el que sea un proyecto que tenga que pasar por todos los órganos colegiados habidos y por haber, para que terminen de darle el Vo.Bo., y la respectiva “palomeada”, ante lo que se concluye que ya sólo será cuestión de tiempo.

Así que está de más el resaltar, que así de visionario se está viendo el titular de la Rectoría del Alma Mater, por estar poniendo al día a esa institución educativa en ese rubro, porque si de algo adolecen las instancias policiales y de procuración de justicia, es precisamente de gente preparada o peritos con los cuales puedan enfrentar las consecuencias del ambiente violento que se vive hoy en día. De ese pelo.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Clausura de taller debe ser un precedente…La que debe servir para sentar un precedente, es la reciente clausura que le aplicaran a un taller mecánico y de pintura, o repintado, ubicado en la colonia Villa de Seris de esta Capital, por como contaminaba la zona, pero sobre todo una escuela de preescolar con la que colindaba, de ahí que los niños son los que padecían las afectaciones en su salud. ¡Glúp!

En lo que es una contaminante hecho del que se supiera, a raíz de la queja que hicieran pública las autoridades del citado plantel, que es lo que provocó la intervención de la Unidad Municipal de Protección Civil, de la que es directora Santa Aguilar, cuyos inspectores corroboraron el daño que le causaba al estudiantado la operación de ese irregular establecimiento, al sufrir mareos y demás síntomas.

Y es que no tuvieron que revisarle mucho al inconciente propietario de ese negocio, que era tipo bodega, por como a diario afectaba al alumnado de ese kinder, lo que llegó a tornarse insoportable, al de inmediato aflorar que no contaba con los permisos correspondientes, como es el de uso de suelo, por ser una actividad que por su peligrosidad no puede realizarse en un sector habitacional como ese. ¿Qué no?

No obstante y que la principal agravante que le detectaran, es que es que funcionaba contiguo a un centro educativo, de ahí que el meollo del asunto sea que con eso se sacara a flote que no es el primer ni el único que opera en esa ilegalidad, como lo reconociera la propia Aguilar Castillo, de ahí que hiciera un llamado a la población para denunciar cualquier changarro de esos que esté en esa condición ilegal. ¡Palos!

Lo que explica el porque al que se hace alusión le dieran un plazo de 15 días para que se reubicara con todo y sus chivas, o los tóxicos solventes que utilizaba, al comprobarse que eran un atentado contra la sanidad de quienes habitan alrededor donde contaminaba. De ese tamaño.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tiene efecto en agua y la “luz” el calorón…En lo que ya no es ninguna casualidad, vaya que han seguido “tirando con lumbre” en esta Capital, y para prueba está el que esta semana por tres días consecutivos se registrara un récord de calor, como para que el termómetro llegara a los 48 grados, así como un empate en una estadística similar, de ahí que fuera la ciudad más caliente de todo México.

Y es una onda de calorón que apenas son tiros de calentamiento, de lo que será el verano que oficialmente inicia el 21 de junio, según la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y cuyos estragos ya han empezado a notarse, con baja presión en la red de agua potable, así como cortes de “luz”. ¡Zaz!

Aunque lo que es la alcaldesa, Celida López Cárdenas, ya adelantó en el escuchado noticiero matutino Reporte 100, del colega y amigo, Juan Carlos Zúñiga, que esa problemática de que no sale suficiente agua en las llaves, principalmente se presenta en el sector norte, por la deficiente distribución que hay, derivado de la necesidad que hay de construir un acuaférico en esa zona. De ese vuelo.

Pues lo que es Celida Teresa recordó, o refrescó la memoria, con relación a que es un proyecto acuático que no se ha concretado por la falta de “lana”, que es el famoso ramal que antes pretendieran edificar en el gobierno del ex gobernador, Guillermo Padrés, de ahí que a valor actual es de alrededor de unos $150 millones de pesos, que es por lo que prevalece ese déficit, que se hace más notorio en el verano.

Eso porque al aumentar la demanda de agua por los calores, que casi arañan los 50 grados, es obvio que se reduce la potencia del chorro, de ahí el porque de las quejas que ya han salido a flote; así como las referentes a que “se va” la corriente de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que a todas luces no se da abasto, aunque ahora salieron con que son para mejorar la calidad y continuidad del servicio. ¡Ajá!

Prueba de ello es que anunciaran que dejaran sin “corriente” a 19 comunidades de la Costa de Hermosillo, según esto para darle mantenimiento a las redes, pero lo curioso es que lo hacen en estas fechas.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pone muestra a más de cuatro “El Pato”…Quien sí que le está poniendo la muestra a más de cuatro, es Ernesto “El Pato” De Lucas, el dirigente del priísmo estatal, eso por como levantara la voz, tocante al acuerdo pro inmigrantes que recién acordara la Nación con gringolandia, al señalar con dedo de fuego que las condiciones no están dadas para que Sonora haga frente a un lío de ese tipo. ¡Qué tal!

Ya que echado pa´ delante como es De Lucas Hopkins, es que les hiciera un llamado a los grupos parlamentarios del Congreso del Estado, para que sea un conflicto que consideren como prioritario en su agenda legislativa, partiendo de que lo que está en juego es ni mas ni menos que la prosperidad, desarrollo y crecimiento de la Entidad, ante el peligro de una crisis humanitaria en la franja fronteriza.

Derivado de que al no existir un plan con una estrategia concreta, es lo que pondrá a los Estados fronterizos en una condición de indefensión, ya que tal pacto contempla que quienes crucen ilegalmente la frontera sur de los EU para buscar asilo, de inmediato serán devueltos a México para que aquí hagan la esperar, en lo que les dan una respuesta a sus solicitudes, lo que causará un “cuello de botella”. ¡Ñácas!

Razón por la cual es que De Lucas resaltara la urgencia de que el Gobierno Federal indique cual sería la ruta crítica a seguir, por suponerse que los compromisos migratorios y de servicios que se adquirieron no pueden basarse en la improvisación y ocurrencias, y mucho menos ocultos, y donde a las Entidades las dejen solas y desprotegidas, en ese asunto que es por demás prioritario, y de seguridad nacional. ¡Glúp!

Si se analiza que hasta se comprometieron a ofrecerles empleo, salud y educación a quienes lleguen de otras naciones, pero la realidad es que no se ve ¿con qué ojo$ lo vayan hacer?, por hasta hoy seguir si aprobarse “lana”, infraestructura y presupuesto para atender las necesidades de esos contingentes masivos que se da por hecho que comenzarán a llegar, por hasta el momento todo ser de puro ¡salivazo!

Correo electrónico: [email protected]