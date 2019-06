Raquel Bigorra protege su cuenta de Twitter

La conductora de televisión Raquel Bigorra cambió la configuración de privacidad de su cuenta en Twitter, protegiendo sus publicaciones después de que fuera señalada como la persona que habría vendido las exclusivas del proceso de divorcio de Daniel Bisogno.

Tanto Bisogno como la conductora Paty Chapoy confirmaron en su programa de televisión Ventaneando, transmitido el viernes 14 de junio, que la cubana vendió un total de seis notas sobre “El Muñe” a la revista de espectáculos TV Notas, aunque hasta ahora solo habrían sido publicadas cuatro de ellas.

Se defendió en Twitter

Posteriormente, Bigorra utilizó su cuenta de Twitter para dar replica a los señalamientos que se hicieron sobre ella en el programa de televisión nacional, advirtiendo que la están utilizando como una “cortina de humo” y que se defenderá:

“Que tristeza, decepción y dolor ver cómo me usaron de Cortina de Humo. Mienten y saben que mienten, pero callada no me voy a quedar”.

RAQUEL BIGORRA.

El tuit anterior ya no es visible en su formato original debido a que la cubana protegió sus publicaciones, limitándolas solamente a su poco más de un millón de seguidores en la plataforma de microblogging.

Se desconoce si la protección de la cuenta fue activada por las implicaciones legales que podrían tener sus tuits en el escándalo o si la conductora simplemente se hartó de los comentarios en su contra que los usuarios comenzaron a compartir.

Fuente: SDP noticias