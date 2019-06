Qué efectos secundarios tiene la dieta cetogénica

La dieta cetogénica (ceto o Keto) puede ayudar en el corto plazo a perder peso, sin embargo a largo plazo sus efectos secundarios no han sido muy estudiados. Esta dieta consiste en consumir muy pocos o nada de carbohidratos y aumentar la ingesta de grasas.

Esta dieta se enfoca en incrementar la producción de cetonas, unas moléculas que el cuerpo usa en caso de emergencia cuando su combustible (glucosa) comienza a faltar y mayoría de la glucosa proviene de los carbohidratos. En esta se recomienda que la ingesta de carbohidratos no supere los 50 gramos al día.

Existen efectos secundarios que debes conocer sobre esta dieta:

Gripe inducida

Aproximadamente luego de tres o cuatro días de haber comenzado la dieta cetogénica comienzan a aparecer síntomas parecidos a los de una gripe, como dolor de cabeza, cansancio, náuseas, dificultad para pensar o irritabilidad. Estos síntomas suelen desaparecer por sí solos luego de una semana y son causados por deshidratación y falta de sal.

Para contrarrestar estos síntomas trata de beber agua con sal, toma un vaso cada día.

Grasa extra

Comenzar una dieta baja en carbohidratos si comes pocas grasas seguro pasaras hambre y esto no es lo que se busca. Come lo suficiente para que te sientas saciado y con energía. Lo ideal es añadir mantequilla a lo que consumas.

Esta dieta debe realizarse con supervisión de especialistas y no por tiempo prolongado, ya que se limita el aporte de vitaminas, minerales y fibra, frutas y verduras, lo que puede causar periodos de estreñimiento, calambres, halitosis o astenia.

Si se convierte en obsesión se puede perder masa muscular y desarrollar resistencia a la insulina, también podría modificar la presencia de triglicéridos, grasas o azúcar en la sangre a niveles peligrosos para la salud.

Para cumplir con esta dieta se deben suprimir muchos alimentos saludables, lo que dificulta que se le otorguen al cuerpo los nutrientes necesarios.

Esta dieta no es recomendable para personas que sufren enfermedades cardiovasculares, enfermedades autoinmunes, con osteoporosis, y con ciertas deficiencias que deben consultar a un especialista.

Componentes de la dieta (principales)

Esta dieta se compone de:

Queso

Pescado

Mariscos

Carne

Verduras que crecen en la superficie terrestre

Huevos

Aceite de oliva

Los que se deben evitar:

Papas

Plátano

Pastas

Chocolate

Pan

Arroz

Cerveza

Dulces

Recuerda que la dieta keto se basa en el siguiente principio: Cuantos menos carbohidratos consumas, mayores efectos habrá sobre el peso corporal y la glucemia.

