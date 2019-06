Exigen pago de pensión para viudas de policías

Elementos de la Policía Municipal, activos y jubilados, se manifestaron ayer frente al Palacio Municipal para exigir el pago del 100 por ciento de la pensión para las viudas de los agentes ultimados durante su horario de trabajo y fuera de servicio, de 2016 a la fecha.

Denuncian que el Ayuntamiento no les quiere hacer efectivo la cobertura total de la pensión a las familias de los oficiales por considerar que no fue riesgo laboral, ya que se encontraban fuera de su horario de trabajo.

Arely Miranda y Javier Díaz Lubio, este último elemento inactivo de la zona 5 de Hermosillo, dijeron que tienen meses gestionando para que les paguen a las viudas una pensión digna, y el Ayuntamiento les da la espalda.

“La presidenta municipal no sabe cómo le están haciendo las viudas para solventar los gastos que tienen, ahora son ocho meses del compañero Jesús Omar Nevarez, que no se le ha pagado, y no se nos hace justo porque ellos tienen derecho al 100 por ciento de la pensión de sus maridos porque eran policías activos”, expresó Díaz Lubio.

Señaló que a algunas viudas sólo se les ha ofrecido trabajo pero no la pensión a la que tienen derecho, y otras sólo han recibido el ofrecimiento del 42% pero no han recibir nada; únicamente el Isssteson le entregó dos pagos mensuales de dos mil 864 pesos a la viuda del oficial Nevarez.

“El Ayuntamiento siempre se lava las manos diciendo que no fue en su administración pero entiendan, nosotros no somos empleados de una administración somos empleados del Ayuntamiento y no se vale que nos den la espalda.

“No nos están dando un trato digno, nosotros a también somos seres humanos, y nos están matando, y no están afectando sólo al policía sino a una familia completa y a los demás compañero”, sostuvo.

Los manifestantes señalaron que de no haber una solución a sus exigencias, tomarán otras medidas como el cierre de las principales arterias viales de la Ciudad simultáneamente para que la presidenta Municipal voltee a verlos porque ya es mucho el hartazgo que hay sobre las condiciones en que trabajan los policías y que no les quieren hacer válido el seguro de vida, ni la pensión completa a las viudas.