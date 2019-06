Regresan los “macheteros” a los barrios de Hermosillo; se registran cuatro casos

Creía que las autoridades locales habían terminado con los “macheteros”, y en los últimos días han venido actuando en los diferentes barrios y colonias de Hermosillo, lesionando a personas que ahora se encuentran en el hospital. Al parecer ya se les olvidó a estos tipos, que los agentes policiacos tienen órdenes de matar a toda persona que porte un arma blanca de esas características. Los “macheteros” estuvieron de moda el año pasado y ahora regresan.

En esta semana se han registrado cuatro casos de personas heridas con machete, arma blanca de gran tamaño que es utilizada en los sembradíos para abrirse campo, cortar la fruta de los árboles, o para desmontar, entre otros usos. Sin embargo, el año pasado, algunos individuos lo utilizaban en los pleitos personales o para asaltar a personas, dejando varios heridos y hasta muertos. Las autoridades municipales deben de implementar operativos para desarmar a estas personas.

Los machetes son muy necesarios para trabajos del campo, pero en la ciudad no tienen para que portarlos ninguna persona, ya que, en un momento de coraje, o en algún pleito callejero, pueden ser utilizados como arma y defenderse. Además, debe ser incómodo fajarse un arma blanca tan grande en la cintura. En otros estados del país, los machetes son usados por los campesinos en forma natural, así como en el campo Sonorense se utiliza la navaja y el sombrero.

Necesario usar sobreros, rebosos o pañoletas para protegerse del sol quemante

A propósito de sombreros, a como nos llegan los rayos del sol en forma directa y quemantes, todas las personas de Sonora deberían de protegerse y no dejar que el Sol caiga de lleno en las partes descubiertas de sus cuerpos, usando ropa que los cubra, como camisas de mangas largas y pantalones también hasta los tobillos. Si es ropa blanca o clara mejor, ya que esta rechaza los rayos del sol. Se deben de usar sombreros, rebosos o pañoletas, como antes se acostumbraba.

Es más importante la salud que andar a la moda, más cuando en nuestro estado no tenemos una sombra que nos cubra, como nublados que sirvan de cortina y haga menos calientes los rayos del Sol…Las personas no deberían de salir a la hora que pega más fuerte el Sol, pero la necesidad nos hace salir a buscar “el pan nuestro de cada día”. Yo ya uso mi sombrero de paja fresca, o mi gorra naranjera. Las refrigeraciones de los autos no pueden con el fuerte calor que registra Sonora.

Celebran Reunión de Preparación para la Temporada de Lluvia y Ciclones Tropicales 2019

En seguimiento a los trabajos coordinados y preventivos que se establecerán este año ante los pronósticos de lluvias y ciclones tropicales, se realizó la Quinta Reunión Regional de Preparación para la Temporada de Lluvia y Ciclones Tropicales 2019, con la participación de funcionarios federales, estatales y de 35 municipios de la entidad.

En representación de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, el secretario de Gobierno, Miguel Ernesto Pompa Corella, destacó que ya se encuentran preparados y coordinados los tres niveles de gobierno, desde los trabajos preventivos y lo que se hará durante y después de los 19 ciclones que se estima se formarán en el Océano Pacífico y podrían impactar en la entidad.

“Estamos convencidos que solamente uniendo esfuerzos, autoridades municipales, estatales y la federación, vamos a poder contra estos fenómenos que son y están fuera de todo nuestro control porque son de la naturaleza”, expresó.

Miguel Pompa invitó a los presentes a difundir y hacer uso de la aplicación gratuita para teléfonos inteligentes Sonora Protege, en la cual cualquier persona podrá monitorear en tiempo real información del comportamiento de los fenómenos meteorológicos, ubicación de refugios y línea directa al C5i en caso de emergencia.

“Estamos todas las autoridades del Gobierno del Estado atentos a la convocatoria que tengamos que hacer junto a la federación y los municipios para poder atender los trabajos preventivos que se tienen que hacer; cuentan con todo el apoyo la federación, sepan que estamos muy atentos a estas necesidades que se puedan venir”, aseguró.

Muere el político sonorense Héctor Cañez Vázquez en Hermosillo

Mi más sincero pésame para familiares y amigos de Héctor Cañez, político sonorense, que falleció la madrugada de este sábado en Hermosillo. Sus rectos están siendo velados en la Funeraria San Martín, en la planta alta…Será sepultado este domingo a las 17:00 horas en el Panteón Betania. Que descanse en paz el buen amigo de muchos años. Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso el próximo lunes, con el favor de Dios… Recuerden: En política no hay amigos, solo compromisos.