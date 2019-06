Comida rápida y falta de ejercicio, causa deterioro del cerebro

La salud del cerebro puede deteriorarse con más rapidez si se lleva una dita alta en comida rápida y sin el ejercicio suficiente, indicó un estudio realizado por la Universidad Australiana.

La comida rápida se toman como sustitutos fáciles y rápidos para la alimentación pero la mayoría de ellas son altas en calorías, grasas, azúcar y sal.

En el estudio se detalló que las elecciones insalubres derivadas de un mal estilo de vida han hecho que se consuman 650 calorías más al día que hace 50 años. El estudio fue resumido en MedicalXpress, la cantidad de calorías adicionales es equivalente a una hamburguesa con papas fritas y un refresco.

Nicolas Cerbuin, quien lideró el estudio publicado en la revista Frontiers in Neuroendocrinology , concluyó que la mayoría de las personas no tiene una dieta saludable y come en exceso alimentos inadecuados.

Las predicciones realizadas a partir del estudio indican que el 10 por ciento de los adultos padecerá diabetes tipo 2 para el 2030 y tengan pérdida de la función cerebral como encogimiento cerebral, demencia y otras enfermedades.

Estos daños son irreversibles entrando a la mediana edad, por ello el investigador insta a que desde niños se tenga una adecuada alimentación y rutinas de ejercicio de acorde a la edad para evitar el deterior al llegar a la etapa adulta.

Además, un estudio realizado por Mayo Clinic encontró que la comida chatarra también puede estar relacionado con el desarrollo de depresión, mientras que las personas que se alimentan con frutas, verduras y hortalizas tienen mejos probabilidad de desarrollar este tipo de trastorno.

Estos alimentos incluyen una gran cantidad de carnes procesadas, chocolates, postres dulces, frituras, cereales refinados y lácteos con alto contenido de grasa.

Las personas que eligen una dieta mediterránea, que se compone de frutas, vegetales y pescado, y que restringe el consumo de carne y lácteos, tienen índices más bajos de depresión y otras enfermedades, como la enfermedad de Alzheimer, la diabetes y las enfermedades del corazón.

Para consumir menos calorías al momento de visitar un restaurante de comida rápida primero se debe conocer el menú, muchos establecimientos lo acompañan con la cantidad de calorías estimadas para que el consumidor pueda elegir.