Viajan estudiantes de la UTH a Arizona

“Sonora y los sonorenses estamos acostumbrados a vencer retos, ustedes representan a miles de alumnos y estamos seguros que abrirán las puertas del mundo para muchos estudiantes más”, afirmó el secretario de Educación y Cultura, Víctor Guerrero González, a cuatro alumnos y una docente de la UTH que participarán en el programa “Leaders United for Positive Energy” (LUPE por sus siglas en inglés).

Acompañado por el rector de la Universidad Tecnológica, Adalberto Calderón Trujillo, y el subsecretario de Educación Media Superior y Superior de la SEC, Onésimo Mariscales, los felicitó por este logro alcanzado y los exhortó a llegar tan lejos como imaginen.

José Carlos Enríquez Cota y Paulina Payán Bejarano, estudiantes del área de Energías Renovables; Luis Adrián Burruel Castro y Aldo Bustamante García, alumnos del área Beneficio Minero; y la maestra Gladys Edilia Reyes Maldonado, de la carrera Sistemas Productivos, son quienes participarán en el programa LUPE, a realizarse del 15 al 24 de octubre en la Universidad del Norte de Arizona.

“Esta participación la deben de ver como algo mínimo, tienen que pensar que a partir de aquí vendrán una gran cantidad de proyectos para el Estado y para su Universidad, su compromiso debe ser representar a Sonora con la frente en alto”, señaló.

Guerrero González mencionó que la instrucción es brindar el apoyo necesario al sector educativo y establecer convenios con instituciones en diferentes países para “abrirles el mundo” a los estudiantes sonorenses.

Los alumnos y la docente se mostraron felices por ser elegidos para participar en el programa “Leaders United for Positive Energy” y expresaron que les representa una oportunidad para intercambiar experiencias académicas y culturales y ser parte de un proyecto de trascendencia para Sonora y los países involucrados.

Leaders United for Positive Energy (Líderes Unidos por Energía Positiva), tiene como objetivo organizar un programa de corto plazo para que alumnos y profesionales de universidades de Argentina, Estados Unidos y México aprendan sobre la geología de la región, industrias de energía y minería y se involucren con las comunidades en el proceso de extracción de recursos y producción de energía, específicamente en comunidades nativas norteamericanas.

Además de la Universidad Tecnológica de Hermosillo (UTH), participan la Universidad Nacional de Tucumán, Argentina (UNT), Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Argentina (UNTDF), Centro Austral de Investigaciones Científicas, Argentina (CADIC) y la Universidad del Norte de Arizona, EUA (NAU).

Los participantes aprenderán sobre problemas con comunidades regionales de Tucumán, Ushuaia, Hermosillo y alrededor de Flagstaff en relación con la producción de energía, para encontrar similitudes y diferencias en esos problemas; crearán una red de colaboración y establecerán convenios multilaterales e intercambios entre las instituciones del programa LUPE.

Se informó que la UTH fue la única institución de educación Superior en Sonora que resultó ganadora junto con otras 27 instituciones de los Fondos de Innovación patrocinados por Exxonmobil en el marco de 100,000 Strong in the Americas, que es una iniciativa del Departamento de Estado de EUA y la Asociación Partners of the Américas (Socios de las Américas).