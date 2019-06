Toy Story 4 recibe 100 de promedio en Rotten Tomatoes

Toy Story 4 ya pudo ser vista por algunos medios y gente cercana a Disney; si bien mucha gente estaba esperando ver algo más de Woody y compañía, también estaba un poco la preocupación de que fuera una secuela innecesaria, pues la tercera parte cerró muy bien el arco de Andy, así que no había razón como tal de continuar la franquicia.

Bueno, la gente que ya la pudo ver ha emitido su veredicto y es por demás favorable. La obra tiene un 100% de críticas positivas en Rotten Tomatoes, lo que la ubica por encima de la mencionada parte tres, que en su momento tuvo un 98%. Mencionan que el extender la historia se siente algo natural, siendo una obra divertida y con mucho corazón.

También tuvo un gran recibimiento en Metacritic, si bien aquí no alcanza la perfección, sí logra un sólido 83 de promedio con 29 reseñas, de las cuales 28 son positivas y una mixta, cuya calificación es de 6. En IMDb no han dado sus números, no obstante, con estos dos datos podemos decir que Pixar nuevamente nos ha entregado un producto de calidad.

¿De qué trata Toy Story 4?

La cuarta parte de la película de juguetes nos pone poco tiempo después de que Andy se fue a la universidad; aquí Bonnie, nueva dueña de Woody y compañía, crea un nuevo juguete, Forky; el cual no está contento con su nuevo estatus, pues es un tenedor y los tenedores no son juguetes. Será deber del vaquero enseñarle lo que significan ser el compañero favorito de la niña, así como replantear lo que significa ser un juguete, al llegar a una feria local y reencontrarse con Betty, la pastorcita de la que siempre ha estado enamorado.

En inglés, la película cuenta con las voces de Tim Allen y Tom Hanks, que repiten sus papeles de Buzz y Woody respectivamente; en español se espera que respeten las voces que han tenido en el doblaje desde la primera parte, aunque Carlos Segundo, quien hiciera al vaquero en Toy Story 1 y 2, ya señaló que no regresa para esta obra.

Fuente: SDP noticias