“Todavía no lo creo”: Mamá de Edith González da las primeras declaraciones

Aunque a su llegada al Teatro Jorge Negrete, la señora Ofelia Fuentes, mamá de Edith González no quiso dar ninguna declaración, momentos después decidió por fin dar las primeras palabras a los medios sobre la muerte de su hija.

En uno de los camerinos del teatro, la mamá de la artista trató de mostrarse con el mejor ánimo posible durante el enlace en vivo del programa Hoy.

Al momento de recibir la pregunta sobre cómo se sentía ante la triste noticia, Doña Ofelia únicamente dijo:

“Muy sentida, no sé qué decir, todavía no lo creo. Se me fue mi niña, pero queda mi pueblo México”.

DOÑA OFELIA FUENTES

Por otra parte, el hermano de la actriz Víctor Manuel González, también dirigió algunas palabras a los medios de comunicación que se encontraban afuera del lugar, y aunque manifestó que todo lo relacionado a su familia será de carácter privado, destacó:

“Agradezco mucho su preocupación y el mensaje de Edith es: ‘amor a la vida’”.

VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ

Trascendió que, al finalizar el homenaje en el Teatro Jorge, el cuerpo de Edith regresará al Panteón Francés, donde se realizará una misa familiar para dar el último adiós a la que fuera protagonista de diversos melodramas mexicanos.

Fuente: SDP noticias