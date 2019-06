Suman en Sonora 21 feminicidios en el 2019

Claudia Indira Contreras asevera que visibilizarlos y llamarles por su nombre, ha sido la clave para castigar a quienes agreden a las mujeres

Ante los asistentes al “Sexto Encuentro Nacional de Armonización Legislativa, hacia la conformación de un código penal único”, la fiscal General del Estado, Claudia Indira Contreras Córdova presentó la ponencia: Género y medidas de protección.

Durante su participación señaló que se debe permear en una cultura de respeto y de igualdad con un código penal nacional incluyente y con perspectiva de género, pues es muy necesario que en todo el País exista la misma tipificación de los delitos de feminicidio, así como otros delitos de género que violentan a las mujeres, pues con esto se evita la impunidad por diversidad legislativa en la tipificación de los delitos de género y se tienen las mismas condiciones para afrontar el fenómeno delictivo y evitar el desplazamiento de personas o grupos delictivos ante condiciones o factores que les favorezcan.

Además indicó que desde una perspectiva estadística un Código Penal Nacional impactaría de manera favorable a los mecanismos existentes para la cuantificación de datos estadísticos a nivel nacional y consecuentemente, sería una base sólida para la elaboración de los sistemas de monitoreo y evaluación; pero sobre todo mediría con mayor precisión el impacto de los diversos programas o políticas públicas propias para el desarrollo de los planes de persecución penal de las Fiscalías Generales de Justicias permitiendo optimizar los recursos presupuestales.

Reforma al Código Penal

Explicó que, con la reforma al Código Penal de Sonora en el 2013, se tipificó el delito de feminicidio y se empezaron a registrar los casos bajo ese término.

Durante ese periodo, de 2013 a la fecha, se han obtenido 117 sentencias, todas condenatorias, y a esa cifra hay que agregarle siete casos en los cuales las personas agresoras se quitaron la vida por lo que se extinguió la acción de la justicia.

En lo que va del 2019, se han presentado21 feminicidios, han logrado 16 sentencias condenatorias y ejecutado 26 órdenes de aprehensión y en todos los casos los presuntos responsables se encuentran vinculados a proceso y en prisión.

Con estas acciones se observa el compromiso que existe por parte del personal de la Fiscalía para esclarecer los casos y, sobre todo, para que éstos no queden impunes. La Fiscal de Justicia manifestó que el personal es muy competente para realizar sus investigaciones, pero cuando se trata de un feminicidio, se eleva el grado de compromiso por resolver y no dejar impune el hecho.

Indicó que en el Estado de Sonora toda muerte violenta de una mujer se investiga como feminicidio por protocolo y de la investigación se acreditan los supuestos, entonces se puede reclasificar como homicidio, pero no al contrario. “La investigación siempre debe empezar como si fuera un feminicidio porque en ese momento cambia la percepción de los investigadores y se van a agotar todas las acciones que señala el protocolo”, explicó la Fiscal.

Con las cifras presentadas sobre los feminicidios en Sonora, el Estado ocupa los primeros lugares a nivel nacional, pero esta información se genera de acuerdo con el registro que se haga de cada caso y muchos Estados, en vez de llamar por su nombre al delito de feminicidio lo tipifican como homicidio doloso en contra de mujeres.

Contreras Córdova fue enfática al señalar: “En Sonora no vamos a ocultar, estamos realmente preocupados de esta situación y tenemos que visibilizar y llamarle por su nombre. Que eso no nos de miedo; que nos de miedo el no encontrar las estrategias necesarias para afrontar las situaciones que en todo México y a nivel mundial están padeciendo las mujeres”.

Apoyo de asociaciones civiles

Reconoció el gran trabajo que han hecho las mujeres en Sonora: “Mujeres de asociaciones civiles que han empujado y que han logrado grandes avances en beneficio de más mujeres, la labor que han hecho las mujeres organizadas siempre estando presentes en los distintos foros, en el Congreso del Estado para que se tipificara el delito de feminicidio, en los medios, el hecho de que la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano sea mujer, el hecho de que se tenga aquí en Sonora a la primera mujer Fiscal, cuando se pensaba que estos cargos definitivamente no eran para mujeres. Estos significan avances por la igualdad y seguiremos luchando juntas todas y todos”.

Para concluir su participación expuso que el Código Penal Único debe permear en una cultura de respeto y de igualdad para contar con un Código Penal Nacional incluyente y con perspectiva de género, que contemple medidas de protección por todo el tiempo que la mujer se encuentre en riesgo y no se limite a días específicos.

Dijo que “para la eficacia y eficiencia de una medida de protección, se requiere que el tiempo indispensable de su duración, sea aquel que cumpla con el objetivo de proteger en un amplio espectro a la víctima, mientras esté latente ese riesgo”.

Y finalizó contundente con este señalamiento: “En Sonora quien atente contra la integridad y la vida de las mujeres, de las niñas y de los niños se encontrará con una Fiscalía fuerte e implacable. En Sonora se refrenda, nuestro compromiso de no impunidad, ante los delitos de género y feminicidio”.