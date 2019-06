Sin Medias Tintas

“Mete ruido” mega incendio por lo raro

¡Por fin! van contra las Vans irregulares

Atraviesa por delicado trance Alcaldesa

Siguen taxistas con caos pero sin mejorar

“Echan más leña” a “Presi” de Morena

“Mete ruido” mega incendio por lo raro…El que sí que está muy raro, es el incendio registrado la madrugada del pasado “miércoles de calentamiento”, en el corralón de depósito vehicular del Ayuntamiento de “Hornosío”, ubicado en la zona conocida como Las Minitas, sobre la carretera 26, con un incendiario saldo de unos 300 vehículos quemados, con las consabidas pérdidas millonarias. ¡Zaz!

Pues de entrada el que luego luego sembrara la duda, es el Comisario de la Policía Municipal, Luis Alberto Campa Lastra, tocante a si dicho mega siniestro pudo haber sido provocado, o pudiera tener alguna relación con el inicio de los operativos para el decomiso de los llamados “autos chuecos”, por haber coincido con los mismos, ya que a ese grado han estado las especulaciones. De ese pelo.

Eso por no ser normal que de la noche a la mañana arda un área de almacenaje de carros de ese tipo, que son los que les retienen preventivamente a los ciudadanos por diferentes motivos, que generalmente están relacionados con accidentes de tránsito, y otros hechos parecidos, aunado a que se supone que deben de contar con una vigilancia especial, para garantizar un resguardo seguro, si se parte de que cobran por ello.

No obstante y en lo que realizan las respectivas investigaciones, para determinar el móvil de esa quemazón, que con sobrada razón se ha prestado para pensar lo “píor”, ha trascendido, pero sin ser oficial, que la Comuna no tendría ninguna responsabilidad sobre los daños, de ahí que adelantaran que las estragos repercutirían en los propietarios de los automóviles que ahí estaban “guardados”. ¡Ajá!

Sin embargo será el sereno, en cuanto a quién tendrá que “pagar el pato” por esas llamaradas que arrasaran con ese carrerío, pero lo único cierto es que los elementos del Departamento de Bomberos tuvieron que batallarle varias horas para poder sofocar el fuego, lo que pone de manifiesto que no dieron “el pitazo” a tiempo, sino hasta que ya había “agarrado vuelo”, y es el porque de esa destrucción.

Es por lo que se saca por conclusión, que independientemente de quién, o quiénes vayan a asumir las consecuencias, es evidente que ante ese latente riesgo y grado de siniestralidad, las que deberán crear las acciones preventivas del caso, para evitar otra incendiada de esas, son las instancias municipales, que podría ser por vía de la Oficialía Mayor, a cargo de un tal Daniel Sánchez González. ¿Qué no?

Por ser más que obvio que algo tiene que hacerse, para que esas áreas que funcionan como almacén, no sean una bomba de tiempo, al esas unidades motrices ser un peligro, por los combustibles y aceites con que cuentan, de ahí que hasta con el calor pudieran encenderse, luego entonces es un problema que también le compete a la de “Desprotección” Civil Municipal, Santa Aguilar Castillo.

Aún y cuando junto con pegado, lo más prioritario es que esclarezcan las causas que provocaron un desastre de esa magnitud, como no se había presentado antes, para confirmar si la mano humana estuvo detrás del mismo, o en su defecto fue fortuito, o tal vez producto de una negligencia, aunque lo más grave sería que llegara a comprobarse que un pirómano anda suelto, y quién sabe con qué motivos.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

¡Por fin! van contra las Vans irregulares…Y con todo y los peros que puedan ponerles, pero a los que ya se les está viendo actuar contra las Vans “piratas” o irregulares que transportan jornaleros agrícolas en el Poblado Miguel Alemán, es a los de la Dirección General del Transporte en el Estado, a partir de lo ventilado por el eternizado delegado en Hermosillo, Daniel Gocobachi. De ese vuelo.

Al Gocobachi Romero destapar que a últimas fechas han incautado ocho de esas camionetas de pasaje por no cumplir con la normatividad y exponer a los trabajadores del campo, de ahí el porque se les retirara de circulación, con la respectiva aplicación de un multón, por como a pesar las advertencias, persisten en conducirse en la ilegalidad, con la inseguridad para los que llevan y traen. A ese extremo.

Ciertamente que no es para menos el que ya les estén parando el alto a esos vehículos, después del trágico accidente suscitado a finales del mes pasado, en las inmediaciones de esa población también identificada como La Calle 12, que dejara ocho muertos y una veintena de heridos, al chocar un pick up y una Van, y que es lo que ahora están tratando de prevenir, para ya no tener que lamentar esas tragedias. ¡Tómala!

Si se toma en cuenta que con todo y los operativos de verificación que implementan, pero a todas luces no es fácil controlar a las alrededor de 460 de esas unidades que realizan esa actividad, y menos en la épocas de cosecha, que es cuando más recurren a las que no están en regla, para cubrir la demanda que se presenta en esa comunidad agrícola, al igual que en la localidad de Pesqueira. Ni más ni menos.

Con todo y que con esa decomisada que recién llevaran a cabo, al menos les están mandando el mensaje de que los tienen bien monitoreados o checados, para ya no permitirles que operan transportes de modelo atrasado, a los que todavía les quitan los asientos para improvisarles bancas alrededor de la carrocería, y así meterles más gente, cuando el seguro sólo permite 21 pasajeros más el operador. ¡Ups!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Atraviesa por delicado transe alcaldesa…Para los que por estos días han echado de menos a la alcaldesa de Guaymas, Sara Valle, dan cuenta que es porque desde el pasado domingo atraviesa por un delicado trance familiar, derivado de que su señor padre, Reynaldo Valle Pedraza, sufriera un derrame cerebral, por lo que permanece internado en el hospital del Issste de esta Capital. Así de lamentable.

Es por eso que se supiera que las muestras de solidaridad y oraciones no se hayan hecho esperara, para pedir por la pronta recuperación del progenitor de la Presidenta Municipal emanada de Morena de ese puerto guaymense, de ahí que por ánimos y buenos deseos no esté quedando, para que se de un cuadro de alivio a la brevedad posible, con todo y el grave mal de salud que presentara Don Reynaldo. ¡Glup!

Y sí que Valle Dessens va requerir de estar “al cien”, como dicen los chavos, a partir de la buena nueva que acaba de anunciarse para esa ciudad porteña, como es la llegada de lo que serán los seis cruceros turísticos que atracarán en sus aguas, entre diciembre del presente año, y abril del 2020, que es por lo que desde ya tendrán que trabajar a marchas forzadas para crear las mejores condiciones de recepción.

No en balde es que ya el secretario de Economía, Jorge Vidal Ahumada, recomendara el contar con un plan para atender y darle la mejor impresión a esa clase de turismo, a fin de que se sientan motivados, y que con ello dejen la mayor derrama económica posible, de ahí que deberán apostársele a mejorar la infraestructura e imagen de ese municipio, para buscar que esté a la par de Puerto Peñasco. ¡Qué tal!

Ante lo que está de más el apuntar, que así está el reto que tiene por delante Sara, como es el de darle una óptima bienvenida a esos turistas, y no sólo para gasten por esos lares, sino además para que queden convidados a volver, y de paso los recomienden, en caso de encontrarse con una localidad a la que no le falte nada, pero que además se complemente con un trato y atención de primera. Es lo que esperan.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Siguen taxistas con caos pero sin mejorar…Quienes han seguido con sus caos viales, pero sin ofrecer nada a cambio, para mejorar el servicio que prestan, son los abu$one$ taxistas tradicionales, por como una vez más bloquearan el tráfico, ahora en los alrededores del Centro de Gobierno, para de nuevo protestar contra los taxis que funcionan a través de las plataformas digitales, como son los de Uber.

Cuando lo cierto es que si la clientela los ha desplazado y preferido a esas compañías virtuales, entre las que por el estilo están las de InDriver y AIDI, entre otras, es porque no sólo no se han modernizado, al en su mayoría circular en carros viejos, además de que han mantenido una política ganona, al pasarse de careros, de ahí el porque es que hayan dejado de ser competitivos, y no es para menos. ¡Pácatelas!

Razón por la cual es que consideran que al sempiterno cabecilla sindical de Catarino Sarabia Coronel, no le queda el “andar pegando de gritos”, por ser el que ahora saliera del ostracismo, para por un lado exigir lo que les conviene, con el pretexto de que pagan por una concesión, lo que resulta mínimo, pero en contraparte no se comprometen a cobrar tarifas justas, sino que es a como se deje el cliente. ¡Ñácas!

Es por lo que con esas manifestaciones nomás han acrecentado el repudio popular que ya hay contra ellos, y más por como afectan a terceros con esos bloqueos de calles, porque lejos de adaptarse a los nuevos tiempos, aún quieren continuar teniendo los mismos privilegios del pasado, cuando eran un monopolio, en lugar de ponerse al día como otros ya lo han hecho a nivel local, para competirle a los de Uber y demás.

Lo que deja en claro que el problema no es esa empresa internacional, que viniera a transformar ese negocio de traslados, sino más bien el que Sarabia Coronel y sus malas compañías no han querido cambiar, de ahí el porque han ido de mal en “píor”, por negarse a aceptar que una preferencia ya no se gana exigiendo concesiones, sino dejando satisfechos y contentos a los pasajeros. Cuando menos.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Que le “echan más leña” a “Presimun”…A la que vaya que le han seguido “echando leña”, pero con pruebas, o “los pelos de la burra en la mano”, es la “Presimun” de Navojoa, Rosario Quintero Borbón, por malos manejos con vale$ de gasolina y recursos públicos que le imputan, de ahí que de nuevo acudieran a “ponerle dedo” ante la Fiscalía Anticorrupción de Sonora (FAS). ¡Vóitelas!

Y para que vean la formalidad de la denuncia contra la tan cuestionada de “La Chayo” Quintero, es que nuevamente fuera promovida por los regidores y el Síndico de esa municipalidad navojoense, Jesús Guillermo Ruiz Campoy, lo que demuestra que hasta sus colaboradores ya le perdieron la confianza por esos “manotello$” que le sacaran a flote, que es por lo que acudieran a ratificarlos ante la FAS. ¡Palos!

La verdad que no es para menos que estén procediendo contra la “quemada” munícipe morenista, porque solamente en lo referente a lo que ha sido bautizado como el famoso “valegate”, hay la presunción de que hubo un desvío de dineros del pueblo por más de un millón 700 mil pesos, en lo referente al gasto del mencionado carburante, más lo que se acumule por otras vaquetonada$. Así el agandalle.

A pesar de que los citados “rugidores” y Ruiz Campoy se reservaran las evidencias aportadas, con relación a esas corruptelas que le achacan a Quintero Borbón, según esto para no entorpecer la averiguación, pero así ampliaron la acusación que interpusieran el pasado martes 28 de mayo ante esa instancia, en lo que es una prueba para el Fiscal Anticorrupción, Odracir Espinoza. A ese grado.

Ya que si se analiza que anteriormente han procedido contra burócratas menores, que han sido unos simples charalitos, comparados con esos “pece$ gordo”, como sería el caso de Rosario, es por lo que quiere suponerse que ya sólo debe ser cuestión de tiempo para que Espinoza Valdes actúa en consecuencia, lo que aún está por verse, por como a ese nivel influye mucho “la línea” política que haya.

Correo electrónico: [email protected]