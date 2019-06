“Que dolor ver cómo me usaron de cortina de humo, saben que mienten”: Raquel Bigorra

Luego de que Pati Chapoy y Daniel Bisogno aseguraran que Raquel Bigorra fue la encargada de vender la exclusiva del proceso de divorcio del conductor de Ventaneando, la cubana rompió el silencio en su cuenta de Twitter.

La conductora no dudó en dar replica a los señalamientos que se hicieron de ella en el programa de televisión nacional y escribió:

“Que tristeza, decepción y dolor ver cómo me usaron de Cortina de Humo. Mienten y saben que mienten, pero callada no me voy a quedar”.

RAQUEL BIGORRA

Sin embargo, los usuarios no dudaron en arremeter contra Raquel y en el mismo mensaje se puede leer diversos comentarios en su contra, pues más allá de todo lo que se dijo, los internautas no le perdonan su traición a su “compadre” Bisogno.

“Queremos ver cómo te defiendes, ya son tres que dicen que hacías lo mismo, eres mejor en tu cuba”, “Qué raro que dices que te usaron, si el único que te defendía siempre, era precisamente la persona que vendiste”, “Te creeríamos, pero también en el caso con Ingrid Coronado estuviste de venenosa, al final todo se aclaró para ella, y tú sigues en este tipo de escándalos ”, “Eres una vendida, vete a tu país”, entre otros.

Fuente: SDP noticias