Probaré el 1 de julio con datos que la economía está muy bien: AMLO

El próximo 1 de julio se darán a conocer los datos que prueban que “la economía va muy bien”, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Dicha información, dijo en Palacio Nacional, la revelará en el marco de su próximo informe de Gobierno en un evento en el Zócalo.

“No voy a adelantar nada ahora porque estoy esperando al día primero para dar a conocer que está muy bien la economía y lo voy a probar”.

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

Voy a contestar al conservadurismo

En mayo, el mandatario federal dijo que realizaría un nuevo informe sobre los avances de la administración federal.

Además, celebraría el triunfo en las elecciones presidenciales del 2018. Agregó que el informe será presentado en el Zócalo, a partir de las 17:00 horas.

“No quiero todavía dar a conocer mis datos porque estoy esperando al día 1 de julio porque le voy a contestar a los expertos, le voy a contestar al conservadurismo, porque hay datos que se esconden (…) Datos económicos que no aparecen en los periódicos”.

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

Economía fuerte y finanzas públicas sanas

El presidente subrayó que su gobierno cuenta con el apoyo del pueblo de méxico y que se tiene una economía fuerte, finanzas públicas sanas.

“Si se necesitara tenemos en caja sin utilizar fondos con otros propósitos del presupuesto actual tenemos una disponibilidad de 100 mil millones de pesos”.

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

El jefe del Ejecutivo federal subrayó que no hay déficit…“es más lo que recaudamos que nuestros compromisos de gasto, no hemos aumentado impuestos, no ha habido gasolinazos, no ha habido solicitudes de deuda”.

En el tema migratorio, se dijo optimista y con el plan que ha emprendido para ese sector, se irá viendo todos los días “los resultados que, entre otras cosas, pues en política cuentan los resultados y aquí vamos a ver si funciona nuestra estrategia”.

Fuente: SDP noticias