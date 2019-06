¡Preparar el cuerpo para el verano será sencillo si sigues estos 4 consejos!

Hidratación, ejercicio y relax: ¡Preparar el cuerpo para el verano será sencillo si aplicas estos simples consejos!.

Solemos pensar que para tener el summer perfect body tenemos que hacer una dieta rigurosa, o internarnos en el gimnasio. Sin embargo, esta creencia puede cambiar si aplicas ciertas tácticas especiales.

Tener una buena alimentación, mantenernos hidratadas y hacer un poco de ejercicio; eso es todo lo que necesitamos para conseguir la figura esbelta que tanto queremos. Are you ready to make it?

5 claves para preparar el cuerpo para el verano

Aquí te ofrecemos cuatro tips que puedes empezar a implementar hoy mismo para lucir un cuerpo envidiable durante la temporada de verano:

1. Bebe mucha agua

¡No es un mito! Tomar agua todos los días es muy beneficial para tu cuerpo. Además de hidratarte, especialmente durante el verano cuando se transpira más, el agua puede ayudarte mientras te ejercitas. Si no te hidratas lo suficiente, podrías sufrir alteraciones en tu temperatura corporal, fatigarte más rápido y reducir tu motivación.

Sin embargo, si no eres such a big fan del agua, te dejamos un batido detox excelente para hacer que tu cuerpo poco a poco tenga la perfect shape que tanto anhelas para este verano.

Batido de piña al estilo summer

Para eliminar toxinas y bajar de peso solo necesitas incluir en tu dieta estas frutas: kiwi, piña y coco. Una forma de aprovechar las bondades de estos alimentos a través de licuados saludables.

Piña en trocitos, leche de coco, hielo y kiwi, esta mezcla de sabores es deliciosa, cítrica, agradable al paladar. Más allá de esto, funciona como un buen detox para el verano. Por la temporada estas frutas abundan, están por doquier. Las frutas aportan la fibra necesaria y la leche actúa como digestivo.

Ingredientes

½ taza de piña picada en trozos

1 kiwi

1 cucharadita de vainilla

5-6 oz de leche de coco

Hielo

Preparación

Coloca todos los ingredientes en la licuadora y procesa hasta obtener una mezcla homogénea.

Bebe sin colar.

2. Aplícate con el ejercicio

Si haces ejercicio regularmente, ¡bien por ti! Si no es tu caso, nunca es tarde para empezar. Una buena rutina de veinte minutos diarios de ejercicio podría hacer maravillas para tu cuerpo y los resultados los podrías empezar a ver más pronto de lo que imaginas. Si quieres tonificar tu cuerpo puedes hacer ejercicios con peso moderado y múltiples repeticiones.

Si quieres empezar a preparar el cuerpo para el verano necesitas realizar este ejercicio:

Squats!

Cuando se trata de cuidar tu salud mediante el ejercicio, no necesariamente necesitas un equipo para hacerlo, o incluso la entrada a un gimnasio. Todo lo que necesitas es tu propio cuerpo y una gran dosis de motivación.

Entendemos que este ejercicio isn’t the favorite one, but you’ll see that it works. Haciendo squats puedes no solo tener unos glúteos de un millón de dólares. Sino que también ayudarás a contraer los músculos de tus piernas y abdomen. Sé creativa trabajando tanto las sentadillas como las lunges.

Puedes hacer sentadillas mientras te cepillas los dientes, haces lunges alrededor de la cocina mientras el café se está preparando. You just have to try it!

3. Desintoxícate

De vez en cuando hay que darle un descanso a nuestro cuerpo de las múltiples toxinas que recibe a diario de la comida y el medioambiente. Una buena opción es realizar una desintoxicación. Para ello podrías optar por eliminar el consumo de alimentos procesados, frituras, dulces, y panes. En su lugar podrías considerar consumir alimentos naturales (proteínas magras, carbohidratos complejos, grasas sanas) cocinados al vapor, así como incorporar más frutas a tu dieta.

4. Consume alimentos ricos en proteínas y fibra

Una dieta que incluye alimentos ricos en fibra podría ayudarte a sentirte satisfecha y promover la digestión. La proteína podría ayudarte a sentirte satisfecha, especialmente cuando le sumas fibra.

And you know what? ¡Los pistachos contienen ambas!

Son una buena fuente de proteínas y fibra, y una alternativa saludable para consumir como snack! Si tienes antojos, te recomiendo comer Wonderful Pistachios Sweet Chili o Wonderful Pistachios Salt & Pepper, que son muy satisfactorios y de gran sabor.

Sigue estos consejos para preparar tu cuerpo para verano y en menos de lo que esperas estarás lista para mostrar tu cuerpazo en la playa. Recuerda que la constancia y la disciplina son clave para lograr tu objetivo.

¡Aquí te dejamos una deliciosa receta!

INGREDIENTES

3 berenjenas grandes

1 cucharada de aceite de oliva

Una cebolla pequeña

Un diente de ajo

Una lata de tomates triturados

400 gr de queso Mozzarella

Queso parmesano

Sal y pimienta

PREPARACIÓN

Primero, pelamos las berenjenas y las cortamos en rodajas a lo largo. Luego, las colamos en un recipiente con agua y sal por 30 minutos (para que boten el amargo).

Picamos la cebolla y el ajo bien chiquito. Para luego sofreírlos en una olla con una cucharada de aceite de oliva.

En tercer lugar, agregamos la lata de tomates triturados. Junto con medio vaso de agua, sal y pimienta al gusto.

Tapamos y dejamos cocinar por 15 minutos a fuego medio.

Escurrimos las berenjenas y las secamos bien con papel absorbente para eliminar el exceso de agua. Las cocinamos en una plancha ligeramente engrasada o en un sartén de teflón. Esto lo deberás hacer por 2 minutos de cada lado aproximadamente.

En una bandeja para hornear coloca una capa de salsa el el fondo. Luego, una capa de berenjenas, salsa de nuevo, queso mozzarella rallado, otra capa de berenjenas, salsa y queso…Y así las veces que sea necesario para llenar el envase. La ultima capa debe ser de salsa y encima Mozzarella y Parmesano.

Finalmente, horneamos el pasticho de berenjena por 40 minutos a 180º C ¡y listo!

And we’re done! Para preparar el cuerpo para el verano solo necesitas seguir estos consejos. Créenos, sentirás la diferencia en tan solo unas semanas.

