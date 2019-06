Nombramiento de Ebrard en comisión especial causó celos y sentimientos: AMLO

El nombramiento del secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, como el encargado de la comisión especial para atender la migración causó celos y sentimientos, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia de prensa matutina, el mandatario explicó el porqué decidió nombrar al exjefe de gobierno de la Ciudad de México: uno, porque es su facultad y dos, porque tiene toda la experiencia.

“Quiero aclarar unas cosas: que es mi facultad, yo tome la decisión; segundo, que Marcelo Ebrard tiene toda la experiencia para encabezar al grupo que esta atendiendo este asunto y lo ha demostrado”.

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

López Obrador comentó que Ebrard es “muy preparado y un profesional”, cualidades que demostró durante la negociación de la imposición de los aranceles por parte del presidente Donald Trump.

Sobre el tema, dijo que fue un acuerdo en el que ganó México y Estados Unidos, o como en las “peleas de box” hubo empate. Aunque los conservadores han dicho que el país perdió.

“La oposición siempre va decir siempre, además su papel es hasta legitimo, que estuvo mal lo que hizo el gobierno; so se puede estar diciendo se dice en México y se dice en Estados Unidos…Que no nos cuquen, que no nos dejemos cucar sobre quién gano o quién perdió”.

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

