Lanza gobernadora programa “Médico en tu familia”

Claudia Pavlovich Arellano dijo que se beneficiará a quienes por su condición económica y de movilidad no puedan trasladarse a una clínica

Para brindar atención médica en sus domicilios a personas en situación vulnerable o que por su condición económica y de movilidad no puedan trasladarse a una clínica, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano puso en operación el programa “Médico en tu familia”, en la colonia Café Combate.

Acompañada de Enrique Clausen , secretario de Salud, la gobernadora visitó a la señora Juana Ortega Paredes, vecina de esta colonia, con quien se inició dicho programa, y donde destacó que se apoyará a personas con alguna discapacidad, enfermos terminales, postrados en cama y/o en situación de abandono, otorgando servicios de atención primaria a la salud, sobre todo a la población más necesitada.

“Tiene todo un seguimiento, no sólo es ir a visitarlos la primera vez y encontrarlos, sino después de ello, darles la visita, llevarles el médico y la medicina que van a requerir mes con mes, porque realmente casi siempre son personas mayores o personas que definitivamente no pueden acercarse a un centro de salud”, aseguró la gobernadora Pavlovich.

Además, dijo, ofrece los servicios de: odontología, sicología, nutrición, enfermería y fisioterapia, adicionalmente se contará con apoyo de Trabajo Social para vincular al paciente al centro de salud que le corresponde, para que acuda cuando esté en condiciones de hacerlo.

La señora Juana Ortega Paredes, beneficiada del programa, agradeció a la gobernadora Pavlovich el apoyo que tiene con este nuevo programa de “Médico en tu familia”, pues ahora la atención medica se le ofrece en su propia casa.

Ahí la gobernadora Pavlovich subrayó que, gracias al convenio firmado con cuatro universidades de la entidad, los estudiantes de las ciencias de la salud participarán en este programa y serán parte de la “Brigada Básica” que visitará las distintas colonias y dará seguimiento a los pacientes detectados.

Los integrantes de las brigadas básicas de la secretaría de Salud, iniciaron los recorridos en algunas colonias de Hermosillo para detectar a personas que por su condición de vulnerabilidad no pueden acudir a una clínica de salud y recibirán atención médica a través de este programa.

Por su parte, Salma Aguilar García, estudiante de la carrera de Paramédico y participante del programa “Médico en tu familia”, detalló que las brigadas básicas, que estarán integradas por un médico, una enfermera y un paramédico, llevarán de forma digitalizada el seguimiento de cada paciente para su mejor control.

“Le quiero dar gracias a la gobernadora, a los rectores de las universidades, a los compañeros de la Secretaría de Salud, por pensar en un programa innovador, que va a ayudar mucho a las familias y llegar a los más necesitados y a aquellos que requieren de nuestra ayuda”, manifestó.

El programa “Médico en tu casa” se creó en 2014 en la Ciudad de México, donde obtuvo grandes resultados, de ahí que el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Salud, lo adaptara a la entidad y así mejorar la calidad de vida de los sonorenses.